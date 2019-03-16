Ayrılıkçı Katalanlar Madrid’de sokağa çıktı İspanya’ya bağlı Katalonya bölgesinin bağımsızlığını destekleyen ayrılıkçı Katalanlar İspanya hükümetini protesto etmek amacı ile Madrid’de protesto gösterisi düzenledi.

İspanya’ya bağlı Katalonya bölgesinin bağımsızlığını destekleyen ayrılıkçı Katalanlar İspanya hükümetini protesto etmek amacı ile Madrid’de protesto gösterisi düzenledi.



İspanya’ya bağlı İber Yarımadası’nın kuzeydoğusunda yer alan Katalonya bölgesinin bağımsızlığını destekleyen ayrılıkçı Katalanlar İspanya hükümetini protesto etmek amacı ile başkent Madrid’de protesto gösterisi düzenledi. Binlerce kişinin katıldığı gösterilerde Katalanya bayrağı açan protestocular özerklik isteklerini bir kez daha yeniledi.

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