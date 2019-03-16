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Ayrılıkçı Katalanlar Madrid'de gösteri yaptı

Bağımsızlık yanlısı Katalanlar, yargılanan ya da firari Katalan siyasetçilere destek vermek için ilk kez Madrid'de gösteri düzenledi- Katalonya Özerk Hükümet Başkanı Torra:- "İspanya nerede hata yaptığına baksın. Demokrasi, sivil ve sosyal haklar, kendi geleceğine karar verme hakkı İspanya'nın bir parçası olmalı"

16 Mart 2019 Cumartesi 21:28
Ayrılıkçı Katalanlar Madrid'de gösteri yaptı

MADRİD (AA) - İspanya'nın doğusundaki Katalonya bölgesinin bağımsızlığını isteyen sivil toplum kuruluşlarının çağrısıyla, yargılanan ya da kaçak olan Katalan siyasetçilere destek vermek için başkent Madrid'de gösteri düzenlendi.

İlk defa Madrid'de organize edilen gösteri için Katalonya'dan 450 otobüs ve 10 hızlı trenle başkente gelen Katalanlar "Kendi geleceğine karar vermek suç değil. Demokrasi karar vermektir" pankartıyla yürüdü.

Madrid kent merkezindeki gösteriye Katalonya Özerk Hükümet Başkanı Quim Torra ile bazı özerk yönetim hükümeti üyeleri de katıldı.

Galisya, Castilla y Leon, Endülüs, Bask ve Asturias gibi İspanya'nın diğer bölgelerinden de gösteriye destek için gelenler oldu.

Katalonya Özerk Hükümet Başkanı Torra, gazetecilere yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"İspanya nerede hata yaptığına baksın. Demokrasi, sivil ve sosyal haklar, kendi geleceğine karar verme hakkı İspanya'nın bir parçası olmalı. Madrid'den bir kez daha siyasi tutuklularımızı, sürgündeki siyasetçilerimizi selamlıyor, onları kucaklıyoruz. Bu saçma bir davadır. Onların özgürlüğüne kavuşmalarına ve kendi geleceğine karar verme hakkımıza saygı gösterilip, tanınmasına kadar durmayacağız. Bizi durduramayacaklar."

Katalonya Özerk Parlamentosu Başkanı Roger Torrent de Yüksek Mahkeme'deki davanın "yalan temellere dayandığını, temel hak ve özgürlüklerin yargılandığını" öne sürerek, "Siyasi sorunlar sadece demokrasiyle, sandıkta çözülür. İspanyol devleti ile siyasi sorunu çözmenin tek yolu referandumdur." şeklinde konuştu.

Yaklaşık 50 bin Katalan'ın katıldığı ve aşırı sağ görüşlü grupların sosyal medyadan "tehdit içerikli" mesajlar gönderdiği gösteri için 500 polis görevlendirildi.

- Katalonya'daki süreç

İspanya Anayasa Mahkemesince yasa dışı ilan edilmesine rağmen Katalonya'da 1 Ekim 2017 tarihinde yapılan bağımsızlık referandumu ve 27 Ekim 2017'de Katalonya parlamentosunda kabul edilen tek taraflı bağımsızlık deklarasyonu sonrasında eski Katalonya özerk yönetim hükümeti başkanı Carles Puigdemont ve 6 eski Katalan siyasetçi İspanya dışına kaçmıştı.

İspanya'da kalan sanık Katalan siyasetçilerden 9'u tutuklu, 3'ü de şartlı serbest olan 12'sinin Madrid'deki Yüksek Mahkeme'de yargılanmasına ise 12 Şubat'ta başlanmıştı.

Savcılık sanıklar hakkında "devlete karşı ayaklanma" suçundan 7 ila 25 yıl hapis talep ediyor. Davanın ilk duruşmalarında Savcı Javier Zaragoza, "Bu, İspanya demokrasisinin savunulduğu bir davadır. Bu dava demokrasinin zaferidir." görüşünü savunmuştu. Savcı Zaragoza'nın, "Katalonya'yı bağımsız bir devlet olarak yaratma süreci yasa dışıdır. Katalan halkının egemenliği yok, İspanyol halkının egemenliği vardır. Sanıklar devleti pes ettirmek istiyorlar." şeklindeki sözleri dikkati çekmişti.

Katalonya'daki bağımsızlık yanlısı girişimlerde 25 yılla hakkında en fazla hapis cezası talep edilen eski Katalonya Hükümet Başkan Yardımcısı Oriol Junqueras ise kendisinin "siyasi tutuklu" davanın da "siyasi" olduğunu savunmuştu. Junqueras, "Yaptıklarımızın hiçbiri suç değil. Oy kullanmak suç değil, çünkü böyle bir şey ceza yasasında yok." demişti.


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Haber Tarihi: 16 Mart 2019 Cumartesi 21:28
  1. Gösteri
  2. ispanya
  3. Katalonya sorunu
  4. Madrid

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