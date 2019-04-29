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Ayrılıkçı Katalanlar İspanya'da seçimlerden güçlenerek çıktı

Tutuklu yargılanan Katalan siyasetçilerden 5'i, milletvekili veya senatör seçildi- Bağımsızlık yanlısı Katalonya Cumhuriyetçi Solu, çıkardığı 15 milletvekiliyle ilk defa genel seçimlerde Katalonya'da 1'inci siyasi parti oldu

29 Nisan 2019 Pazartesi 11:31
Ayrılıkçı Katalanlar İspanya'da seçimlerden güçlenerek çıktı

MADRİD (AA) - İspanya'da pazar günü yapılan genel seçimlerde, ayrılıkçı Katalan siyasi partiler güçlenerek çıkarken tutuklu yargılanan Katalan siyasetçilerden 5'i milletvekili veya senatör seçildi.

Katalonya'daki bağımsızlık yanlısı girişimlere öncülük eden Katalonya Cumhuriyetçi Solu (ERC), 15 milletvekili ve 11 senatör çıkartarak İspanya'daki genel seçimlerde ilk defa Katalonya'da 1'inci siyasi parti oldu. Diğer ayrılıkçı parti Katalonya İçin Birlik (Junts) ise 2016 yılındaki seçimlere nazaran oy kaybetse de meclise 7, senatoya 2 senatör gönderdi.

Katalonya'da 1 Ekim 2017'de yasa dışı ilan edilmesine rağmen yapılan bağımsızlık yanlısı referandumdan dolayı tutuklu yargılanan 9 Katalan siyasetçiden bu seçimlerde aday olan 5'i seçildi. Devlete karşı ayaklanma suçundan yargılanan Katalan siyasetçilerin, yasal olarak milletvekili veya senatör seçilmelerinden dolayı cezaevlerinden çıkarak mazbatalarını almalarında herhangi bir sorun yaşamaları öngörülmüyor. Ancak hüküm giyerek cezaevine dönmeleri halinde parlamentodaki oylamalara katılmalarını sağlayacak bir yasa da bulunmuyor.

Diğer yandan ayrılıkçı Katalan partileri, seçim sonrası yaptıkları açıklamalarda, bağımsızlık için referandum ile yargılanan Katalan siyasetçilerin beraat taleplerini yineleyerek, seçimlerden aşırı sağ ve sağın yenilgiyle çıktığına vurgu yaptı.

ERC sempatizanları, partinin genel merkezinde yapılan seçim sonuçlarının değerlendirildiği salonda "İspanya dinle, Katalonya cumhuriyettir." sloganları attı. ERC liderlerinden Gabriel Rubian yaptığı konuşmada "(Endülüs'te aşırı sağ görüşlü Vox'ın çıkışına ve İspanyol milliyetçiliğine atfen) Endülüs'te olmayan bir şekilde Katalonya'da sol iyi bir şekilde seferber oldu. Katalonya'nın, faşizmle mücadele etmek ve onu ortadan kaldırmakla ilgili görüşü açık. Aşırı sağ için oldukça kötü olan bu sonuçlardan dolayı gurur duymalıyız." dedi.

İspanyol mahkemelerinden kaçarak Cenevre'ye giden ERC'nin diğer liderlerinden Marta Rovira ise video konferansla canlı bağlanarak "Sandıklar bir Katalonya Cumhuriyeti'ni meşru kılıyordu ve bu seçimlerde de meşru kıldı. İspanya'daki siyasi partiler arasında siyasi tartışma olmasa da Katalonya'da bağımsızlık büyüyor. Bu sonuçlar bağımsızlık projesini büyütüyor. Şimdi diyalog ve müzakere etme zamanı." değerlendirmesini yaptı.

Diğer yandan ülke genelinde 1'inci siyasi parti çıkarak seçimleri kazanan ancak tek başına iktidara gelecek çoğunluğu yakalayamadığından diğer siyasi partilerle anlaşması zorunlu olan Sosyalist İşçi Partisi'nin (PSOE) hükümet kurma alternatifleri arasında ERC de bulunuyor.

PSOE'nin Haziran 2018'de kurduğu azınlık hükümetini bu yasama döneminde de devam ettirebilmesi için Unidas Podemos'un yanı sıra ERC'nin de dışarıdan desteğini alması gerekiyor. Ancak ERC'nin bağımsızlık referandumu ve tutuklu yargılanan Katalan siyasetçiler için af çıkarılması taleplerine PSOE lideri ve Başbakan Pedro Sanchez sıcak bakmıyor.

Bağımsızlık talebiyle İspanya'nın en büyük sorunu olan Katalonya ülke siyasetinde önceliği oluştururken kısa vadede çözüm öngörülmüyor.

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Haber Tarihi: 29 Nisan 2019 Pazartesi 11:31
  1. İspanya'da genel seçim sonuçları
  2. Katalonya sorunu
  3. tutuklu Katalan siyasetçiler

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