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Ayrılıkçı iki Katalan belediye başkanı gözaltına alındı

İspanyol polisi, Katalonya'da 1 Ekim'de çıkan olaylarda kamu düzenini bozmak suçundan ayrılıkçı iki Katalan belediye başkanını ve 9 aktivisti gözaltına aldı

16 Ocak 2019 Çarşamba 18:40
Ayrılıkçı iki Katalan belediye başkanı gözaltına alındı

MADRİD (AA) - İspanyol polisi, Katalonya'da 1 Ekim'de çıkan olaylarda kamu düzenini bozdukları suçlamasıyla, aralarında ayrılıkçı eğilimli Halk Birliği Adaylığı (CUP) partisinden iki belediye başkanının da olduğu toplam 11 kişiyi gözaltına aldı.

Emniyet yetkililerinden yapılan açıklamalarda, Katalonya'nın Girona kentine bağlı olan Verges ve Celra ilçelerinin CUP partisinden belediye başkanlarının ve Katalonya'da bağımsızlık yanlısı sivil eylemleri organize eden "Cumhuriyeti Savunma Komiteleri" (CDR) adlı gruba bağlı 9 aktivistin kamu düzenini bozmak suçundan gözaltına alındıkları bildirildi.

Söz konusu kişilerin, Katalonya'daki yasa dışı bağımsızlık referandumunun 1. yıl dönümü olan 1 Ekim'de yapılan gösterilerde Girona'daki hızlı tren hattını bloke ederek kamu düzenini bozmakla suçlandığı ifade edildi.

Bu arada Katalonya Özerk Yönetim Parlamentosundaki ayrılıkçı siyasi partilerin milletvekilleri, CUP partisinden iki belediye başkanının gözaltına alınmalarını protesto etmek amacıyla parlamentodaki çalışmalarını askıya aldı.

Katalonya Özerk Yönetim Hükümeti Başkanı Quim Torra ve İspanyol yargısından kaçarak Brüksel'e giden eski Katalonya başkanı Carles Puigdemont da Twitter hesaplarından gözaltına alınan belediye başkanlarına destek veren açıklamalar yaptı. Torra ve Puigdemont, gözaltına alınmaların arkasında "İspanyol devletinin baskısı" olduğunu savundu.

Diğer yandan yaklaşık 200 kişilik bir grup Girona Emniyet Müdürlüğü önünde gösteri düzenledi.

- Katalonya'daki süreç

İspanya Anayasa Mahkemesi tarafından yasaklanmasına rağmen Katalonya'da 1 Ekim 2017 tarihinde yapılan yasa dışı bağımsızlık referandumu ve 27 Ekim 2017'de Katalonya Parlamentosunda kabul edilen tek taraflı bağımsızlık deklarasyonu sonrasında eski Katalonya özerk yönetim hükümeti başkanı Carles Puigdemont ve 6 eski Katalan siyasetçi İspanya dışına kaçmıştı.

İspanya'da kalan ve henüz yargılanmalarına başlanmayan sanık Katalan siyasetçilerden 9'u tutuklu, 8'i de kefaletle serbest durumda bulunuyor. Ayrıca 3'ü Katalonya polisinden, 1'i de eski siyasetçi olan 4 kişi hakkında da soruşturma yürütülüyor.

Devlete karşı ayaklanma ile suçlanan Katalan siyasetçilerin Madrid'deki İspanya Yüksek Mahkemesinde yargılanmalarına şubat ayında başlanması öngörülüyor.





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Haber Tarihi: 16 Ocak 2019 Çarşamba 18:40
  1. ayrılıkçı belediye başkanları
  2. gözaltı
  3. Halk Birliği Koalisyonu (CUP)
  4. ispanya
  5. Katalonya sorunu

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