Ayrılıkçı Guaido Norveç'i yalanlayıp çağrıda bulundu "Sokağa çıkın"

ABD eliyle darbe yapılmak istenen Venezuela'da ayrılıkçı Guaido, protestolara devam edeceklerini belirtti.

Norveç Dışişleri Bakanı Soreide, Venezuela Devlet Başkanı Maduro liderliğindeki hükümet ile muhalefet temsilcileri arasında Oslo'da yapılan görüşmelerde ilerleme kaydedildiğini açıklamasına muhalif lider Guaido'dan yalanlama geldi. Hükümet ile yapılan müzakerelerin tıkandığını söyleyen Guadio, sokak çağrısında bulundu.

"Protestolara devam edeceğiz"

Norveç'in başkenti Oslo'da Venezuela hükümeti ile Juan Guaido'nun liderlik ettiği muhalifler arasındaki görüşmeler ülkedeki siyasi krize sonuç bulabilmiş değil.

Guaido, sokağa çıkıp protestolara devam edeceklerini ifade etti.

Reuters'ın aktardığına göre görüşmelerde muhaliflerden oluşan heyet Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun görevini bırakmasını, yerine yeni bir genel seçim yapacak geçici hükümetin geçmesini talep etti.

Guaido daha önce yaptığı bir açıklamada "orta yolu bulmak" için görüşmeye devam etmek istediklerini ama yeni bir seçim yapılması çağrılarından vazgeçmeyeceklerini söylemişti.

"Taraflar müzakereyi sürdürme eğiliminde"

Norveç Dışişleri Bakanı Ine Eriksen Soreide'e göre ise Devlet Başkanı Nicolas Maduro liderliğindeki hükümet ile muhalefet temsilcileri arasındaki görüşmelerde ilerleme kaydedildi ve taraflar müzakereyi sürdürme eğiliminde.

Bakan Soreide, çarşamba günü sonuçlanan görüşmelerin ikinci turunun ardından yaptığı açıklamada, "Taraflar siyasi ve ekonomik meseleler ile seçim konusunda üzerinde mutabık kalınacak anayasal çözüm arayışını devam ettirme isteklerini gösterdiler." dedi.

Pence: Maduro gitmeli

Konuyla ilgili ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence de Twitter hesabından bir açıklama yaptı.

Guaido ile telefonda konuştuğunu belirten Pence, “Ona, özgürlük tesis edilene kadar Amerika'nın Venezuela halkını desteklemeye devam edeceğini söyledim. Venezuela halkı diktatörlük ve baskıdan mustarip. Nicolas Maduro gitmeli.” dedi.

Venezuela hükümeti ve muhalifler bu ayın başında ilk kez Norveç'in çağrısı üzerine müzakere edebilmek için Oslo'ya gelmiş ve Norveçli yetkililerle ayrı ayrı görüşmüştü.