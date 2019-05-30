0553 313 94 23

Ayrılıkçı Guaido Norveç'i yalanlayıp çağrıda bulundu "Sokağa çıkın"

Norveç'in çağrısı üzerine Oslo'da bir araya gelen Maduro hükümeti temsilcileri ve muhalefet temsilcilerinin görüşmesinde ilerleme kaydedildiğini yalanlayan ayrılıkçı Guaido, sokak çağrısında bulundu.

30 Mayıs 2019 Perşembe 15:49
Ayrılıkçı Guaido Norveç'i yalanlayıp çağrıda bulundu "Sokağa çıkın"

ABD eliyle darbe yapılmak istenen Venezuela'da ayrılıkçı Guaido, protestolara devam edeceklerini belirtti.

Norveç Dışişleri Bakanı Soreide, Venezuela Devlet Başkanı Maduro liderliğindeki hükümet ile muhalefet temsilcileri arasında Oslo'da yapılan görüşmelerde ilerleme kaydedildiğini açıklamasına muhalif lider Guaido'dan yalanlama geldi. Hükümet ile yapılan müzakerelerin tıkandığını söyleyen Guadio, sokak çağrısında bulundu.

"Protestolara devam edeceğiz"

Norveç'in başkenti Oslo'da Venezuela hükümeti ile Juan Guaido'nun liderlik ettiği muhalifler arasındaki görüşmeler ülkedeki siyasi krize sonuç bulabilmiş değil.

Guaido, sokağa çıkıp protestolara devam edeceklerini ifade etti.

Reuters'ın aktardığına göre görüşmelerde muhaliflerden oluşan heyet Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun görevini bırakmasını, yerine yeni bir genel seçim yapacak geçici hükümetin geçmesini talep etti.

Guaido daha önce yaptığı bir açıklamada "orta yolu bulmak" için görüşmeye devam etmek istediklerini ama yeni bir seçim yapılması çağrılarından vazgeçmeyeceklerini söylemişti.

"Taraflar müzakereyi sürdürme eğiliminde"

Norveç Dışişleri Bakanı Ine Eriksen Soreide'e göre ise Devlet Başkanı Nicolas Maduro liderliğindeki hükümet ile muhalefet temsilcileri arasındaki görüşmelerde ilerleme kaydedildi ve taraflar müzakereyi sürdürme eğiliminde.

Bakan Soreide, çarşamba günü sonuçlanan görüşmelerin ikinci turunun ardından yaptığı açıklamada, "Taraflar siyasi ve ekonomik meseleler ile seçim konusunda üzerinde mutabık kalınacak anayasal çözüm arayışını devam ettirme isteklerini gösterdiler." dedi.

Pence: Maduro gitmeli

Konuyla ilgili ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence de Twitter hesabından bir açıklama yaptı.

Guaido ile telefonda konuştuğunu belirten Pence, “Ona, özgürlük tesis edilene kadar Amerika'nın Venezuela halkını desteklemeye devam edeceğini söyledim. Venezuela halkı diktatörlük ve baskıdan mustarip. Nicolas Maduro gitmeli.” dedi.

Venezuela hükümeti ve muhalifler bu ayın başında ilk kez Norveç'in çağrısı üzerine müzakere edebilmek için Oslo'ya gelmiş ve Norveçli yetkililerle ayrı ayrı görüşmüştü.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 30 Mayıs 2019 Perşembe 15:49
  1. ABD
  2. Venezuela
  3. Guaido
  4. Norveç Dışişleri Bakanı Soreide
  5. Venezuela Devlet Başkanı Maduro
  6. Oslo
  7. Norveç'in başkenti Oslo
  8. Juan Guaido
  9. Reuters
  10. Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro
  11. Devlet Başkanı Nicolas Maduro
  12. Norveç Dışişleri Bakanı Ine Eriksen Soreide
  13. ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence

YORUM YAZ

  • tuğrultuğrul3 sa önce
    Şu Amerikan, Siyonist piçini biri neden gebertmez ki?

Günün Özeti

Bugünkü Akit

Bugünkü Yazılar

Son Eklenen Haberler

TOKİ İstanbul kura çekilişi ne zaman yapılacak? İstanbul TOKİ Tuzla, Başakşehir, Silivri kuraları
  1. TOKİ İstanbul kura çekilişi ne zaman..
  2. Vali Pekmez hükümet konağı ve hizmet..
  3. Başkanı Sümer anız yangınları..
  4. Besni’de görsel sanatlar teknoloji..
  5. Samsat’ta ses yarışması yapıldı
  6. TİSK Kurumsal Sosyal Sorumluluk..
  7. Milli Güvenlik Kurulu Toplantısı
  8. ABD ile İngiltere, Bağdadi için..
  9. Organ bağışçıları için mevlit
  10. Guti, Beşiktaş'tan ayrıldı
  11. Bakan Selçuk, TİSK 2018 Kurumsal..
  12. Avcı'nın Beşiktaş'taki maaşı dudak..
  13. MSB'den açıklama! 'Hedef tam isabetle..
  14. Servet Yardımcı'ya UEFA'da yeni görev
  15. TİKA'dan Bakü'de iftar
  16. TBMM Genel Kurulu
  17. Torba teklif TBMM Genel Kurulunda..
  18. Kamyonette sıkışanları kurtarmak için..
  19. MGK, “Pençe Harekâtı”nı masaya yatırdı
  20. Torba teklif, TBMM Genel Kurulunda..
  21. MSB'den yerli ve milli füze paylaşımı
  22. "İran'ın BAE'deki petrol tankerlerine..
  23. TOKİ evleri başvurusu nasıl yapılır?..
  24. Bayramda misafirleriniz için..
  25. Karabük'teki silahlı soygun girişimi
  26. Suvarlı beldesinde seçim tarihi belli..
  27. Röportajda "kafa keseceğim" diyen..
  28. Adıyaman’da evde çıkan yangın paniğe..
  29. Başkan Dağtekin’den Kadir Gecesi mesajı
  30. Bulanık’taaşevi hizmete açıldı
CHP'li Ekrem İmamoğlu ikna edemeyince neden böyle sinirleniyor! Fehmi Koru ipuçlarını verdi
CHP'li Ekrem İmamoğlu ikna edemeyince neden böyle sinirleniyor! Fehmi Koru ipuçlarını verdi
Neyi gizliyorsun Ekrem?
Neyi gizliyorsun Ekrem?
Emekli hâkim ve iki avukat kızını cin çarptı
Emekli hâkim ve iki avukat kızını cin çarptı
CHP’nin adayına açık sorular
CHP’nin adayına açık sorular
Sapkın Pedofili yazarı Şevki’den itiraf gibi açıklama: Ben onu eğer yaşamazsam, yazamam
Sapkın Pedofili yazarı Şevki’den itiraf gibi açıklama: Ben onu eğer yaşamazsam, yazamam

Günün Karikatürü

30 Mayıs 2019
Ekrem İmamoğlu’nun tokatladığı vatandaş konuştu!
Ekrem İmamoğlu’nun tokatladığı vatandaş konuştu!
İran'dan sonra bir ülke daha ABD'ye meydan okudu:Yapabileceklerimiz konusunda kendilerini uyarıyoruz
İran'dan sonra bir ülke daha ABD'ye meydan okudu:Yapabileceklerimiz konusunda kendilerini uyarıyoruz