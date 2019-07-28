Ayrıldığı eşini silahla yaraladı Mersin’in Tarsus ilçesinde bir kişi, ayrıldığı eşini silahla yaraladı.

Mersin’in Tarsus ilçesinde bir kişi, ayrıldığı eşini silahla yaraladı.

Edinilen bilgiye göre, M.Y. adlı şüpheli otomobille boşandığı eşi B.C.’nin ikamet ettiği Bahçe Mahallesi 0579. Sokak’taki eve geldi. Silahla rastgele ateş edip eski eşini baldırından yaralayan M.Y. kayıplara karıştı. Baldırına 2 kurşun isabet eden B.C., olay yerine çağrılan 112 Acil Servis ekiplerince hastaneye kaldırıldı. B.C.’nın tedavisi devam ederken, polisler kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

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