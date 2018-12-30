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Ayrı yaşadığı kocasını tabancayla ağır yaraladı

İzmir'in Ödemiş ilçesinde ayrı yaşadığı karısı tarafından silahla vurulan kişi ağır yaralandı.

30 Aralık 2018 Pazar 10:02
Ayrı yaşadığı kocasını tabancayla ağır yaraladı

Türkan E, Emmioğlu Mahallesi'nde 8 aydır ayrı yaşadığı eşi Mehmet E'ye tabancayla ateş açtı.

Vücuduna isabet eden kurşunlarla yaralanan Mehmet E, Ödemiş Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Sağlık durumu ciddiyetini koruyan Mehmet E, Sağlık Bilimleri Üniversitesi İzmir Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Olay yerinden kaçan Türkan E'nin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

Çiftin 3 çocuklarının olduğu öğrenildi.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 30 Aralık 2018 Pazar 10:02
  1. İzmir
  2. silah
  3. tartışma
  4. Yaralama

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