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Ayrı yaşadığı eşinin boğazını kesti

Denizli’nin Buldan ilçesinde bir adam, ayrı yaşadığı eşinin boğazının bıçakla kesti.

03 Nisan 2019 Çarşamba 15:04
Ayrı yaşadığı eşinin boğazını kesti

Denizli’nin Buldan ilçesinde bir adam, ayrı yaşadığı eşinin boğazının bıçakla kesti. Yaralı kadının durumu ciddiyetini korurken, olay sonrası kaçan adam ise her yerde aranıyor.


Edinilen bilgiye göre olay, Buldan ilçesi Cumhuriyet Mahallesi’nde yaşandı. İddiaya göre, aralarında bir süredir geçimsizlik olan ve ayrı yaşayan Y.D.(58), eşi A.D.’nin (48) bulunduğu eve geldi. Burada bir süre sonra ikili arasında tartışma çıktı. Evin içerisindeki tartışmanın ardından iddiaya göre Y.D, eşi A.D.’yi boğazından bıçakla kesti. Kendini evin dışına atan A.D. komşuları tarafından çağrılan ambulansla Buldan Göğüs Hastalıkları Hastanesine gönderildi.


Hayati tehlikesi devam eden A.D ameliyata alındı. Olay sonrası kaçan A.D. ise güvenlik güçleri tarafından her yerde aranıyor.

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Haber Tarihi: 03 Nisan 2019 Çarşamba 15:04
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