Ayrı yaşadığı eşinin boğazını kesen kişi teslim oldu

DENİZLİ (AA) - Denizli'nin Buldan ilçesinde, ayrı yaşadığı eşinin boğazının kestiği iddia edilen kişi, gözaltına alındı. Cumhuriyet Mahallesi'nde, bir süredir ayrı yaşadığı eşi Ayşe D'yi (48) çıkan tartışma sonucu boğazından bıçakla yaralayan Y. D. (58), olaydan birkaç saat polise giderek teslim oldu.

Gözaltına alınan zanlının emniyetteki işlemlerinin devam ettiği bildirildi. Cumhuriyet Mahallesi'nde, bir süredir ayrı yaşadığı eşi Ayşe D'nin evine gelen Y.D. çıkan tartışma sonucu Ayşe D'yi boğazından bıçaklamış ve kaçmıştı. Ayşe D. 112 Acil Sağlık ekiplerince yapılan müdahalenin ardından Buldan Göğüs Hastalıkları Hastanesine kaldırılmıştı.

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