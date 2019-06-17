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Ayrı yaşadığı eşini ve arkadaşını tüfekle yaralayan sanığa 11 yıl hapis

Kayseri’de ayrı yaşadığı 23 yıllık eşini ve kendisinin yakın arkadaşını tüfekle yaralayan, eşinin anne, babasını tehdit eden ve bu suçtan tutuklu yargılanan sanığa 11 yıl 9 ay 7 gün hapis cezası verildi.

17 Haziran 2019 Pazartesi 13:09
Ayrı yaşadığı eşini ve arkadaşını tüfekle yaralayan sanığa 11 yıl hapis

Kayseri’de ayrı yaşadığı 23 yıllık eşini ve kendisinin yakın arkadaşını tüfekle yaralayan, eşinin anne, babasını tehdit eden ve bu suçtan tutuklu yargılanan sanığa 11 yıl 9 ay 7 gün hapis cezası verildi.


Kayseri 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davada tutuklu sanık M.S.(46) ile avukatlar hazır bulunurken, sanığın eşi mağdur kadın T.S.(40) ile mağdurlar E.B.(46), İ.Ç.(63), A.Ç.(64) ise duruşmaya katılmadı.


Önceki celse duruşmaya katılan ve ifade veren sanığın mağdur eşi ev hanımı T.S. “Olaydan 6 ay öncesinden ayrıldık, ben ailemin yanında kalıyordum. Halen boşanmaz davamız devam ediyor. Olay günü 14 Eylül 2015’te E.B.’nin Kılıçaslan Mahallesi’ndeki dükkanında E.B.’nin kızı ile oturuyorduk. Sanık olan eşim M.S. hızlı bir şekilde aracını park edip yanımıza geldi. Bize ‘içeri geçin’ dedi. E.B. bey eşi ile kapıya doğru geldiler. Sürekli bağırıyordu, arabasına gidip tüfek alıp geldi, mağazanın içerisine girip havaya bir el ateş etti. E.B. ise ‘dur yapma’ dedi, ‘sen karışma, konuşacağım’ dediği sırada, E.B.’nin dizine doğru bir el ateş etti. Tüfeği bırakıp geri geldi, E.B. bey ‘beni hastaneye götür’ dedi ama o kemerini çıkarıp E.B.’nin ayağına sardı. Sonra tekrar tüfeği alıp ‘ha bir, ha iki’ diyerek bana da ateş etti.”


Önceki celse ifadesi alınan E.B. ise sanık ile arkadaş olduklarını, eşi ile sorunları olduğunu ve sürekli eşi ile görüşüp aralarını yapmasını söylediğini, eşi ile arası düzelmeyince dükkana gelip tüfekle kendisini ve T.S.’yi vurduğunu anlattı. T.S.’nin anne ile babası olan İ.Ç. ve A.Ç. de sanığın kendilerini tehdit ettiğini söyleyerek sanıktan şikayetçi olduklarını ifade ettiler.


Karar verileceği uyarısı ile son sözü sorulan tutuklu sanık müteahhit M.S. ise “E.B. bey bana ağza alınmayacak küfür ettiği için vurdum, karım ile 23. yıldönümümüz, eşimi çok seviyorum. Karar mahkemenizin, olayı tüm ayrıntıları ile anlattım, olmasa iyiydi, keşke olmasaydı” dedi.


Duruşma savcısı sanığın eşine yönelik ‘kasten öldürmeye teşebbüs’ suçundan, E.B.’ye yönelik ise ‘kasten yaralama’ ve ‘tehdit’ suçlarından cezalandırılmasını talep etti.


Mahkeme heyeti yapılan yargılama sonucu tutuklu sanık M.S.’ye eşi T.S.’ye yönelik ‘kasten yaralama’ suçundan 6 yıl 3 ay, mağdur E.B.’ye yönelik ‘kasten yaralama’ suçundan 5 yıl ve mağdurlar T.S., A.Ç. ve İ.Ç.’ye yönelik ‘tehdit’ suçundan ise 6 ay 7 gün olmak üzere toplam 1 yıl 9 ay 7 gün hapis cezası ile tutukluluk halinin devamına karar verdi.

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Haber Tarihi: 17 Haziran 2019 Pazartesi 13:09
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