Ayrı yaşadığı eşini silahla yaraladığı iddia edilen kişi tutuklandı

ELAZIĞ (AA) - Elazığ'da, ayrı yaşadığı eşini tabancayla yaraladığı iddiasıyla gözaltına alınan kişi tutuklandı.

Sanayi Mahallesi Şamdan Sokak'taki bir binanın zemin katında oturan eşi Yadigar S. ile görüşmeye giden ve pencereye çıkan eşini tabancayla vurduktan sonra olay yerinden kaçan Aziz S, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekiplerince yakalandı. Gözaltına alınan Aziz S, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. - Olay Eşiyle boşanma aşamasında bulunan Aziz S, Sanayi Mahallesi Şamdan Sokak'taki bir apartmanın zemin katında oturan Yadigar S. ile görüşmeye gitmiş, pencereden seslendiği eşiyle bir süre konuşan Aziz S, çıkan tartışma üzerine tabancayla 4 el ateş ederek karısını ağır yaralamıştı. Yadigar S, çocuklarının ihbarı üzerine 112 Acil Servis ekiplerince Elazığ Fethi Sekin Şehir Hastanesine kaldırılmış, kaçan Aziz S, polis ekiplerince olay sırasında kullandığı tabancayla yakalanmıştı.

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