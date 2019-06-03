Ayrı yaşadığı eşini silahla yaraladı Antalya'da yaşanan olayda, hastaneye kaldırılan kadının hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi

ANTALYA (AA) - Antalya'da bir kişi boşanma aşamasındaki eşini av tüfeğiyle ağır yaraladı. Kepez ilçesi Kanal Mahallesi'nde hurdacılık yapan S.Ü. (55), ayrı yaşadığı boşanma aşamasında olduğu iki çocuğunun annesi Dilek Ü'yü konuşmak için eve çağırdı. İkili arasında çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine S.Ü, Dilek Ü'yü av tüfeğiyle karnından yaraladı. Çağrılan 112 Acil Servis ekibi tarafından özel bir hastaneye kaldırılan Dilek Ü'nün hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Şüpheli S.Ü. gözaltına alındı. Başlatılan soruşturma sürdürülüyor.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.