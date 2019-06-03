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Ayrı yaşadığı eşini silahla yaraladı

Antalya'da yaşanan olayda, hastaneye kaldırılan kadının hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi

03 Haziran 2019 Pazartesi 16:35
Ayrı yaşadığı eşini silahla yaraladı

ANTALYA (AA) - Antalya'da bir kişi boşanma aşamasındaki eşini av tüfeğiyle ağır yaraladı.

Kepez ilçesi Kanal Mahallesi'nde hurdacılık yapan S.Ü. (55), ayrı yaşadığı boşanma aşamasında olduğu iki çocuğunun annesi Dilek Ü'yü konuşmak için eve çağırdı.

İkili arasında çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine S.Ü, Dilek Ü'yü av tüfeğiyle karnından yaraladı.

Çağrılan 112 Acil Servis ekibi tarafından özel bir hastaneye kaldırılan Dilek Ü'nün hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Şüpheli S.Ü. gözaltına alındı. Başlatılan soruşturma sürdürülüyor.

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Haber Tarihi: 03 Haziran 2019 Pazartesi 16:35
  1. Antalya
  2. S.Ü.
  3. silahlı yaralama

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