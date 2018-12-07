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Ayrı yaşadığı eşini öldürdü, kendini pompalı tüfekle vurdu

Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde, ayrı yaşadığı eşini öldürüp kayınpederini yaralayan şahıs, pompalı tüfekle kendini vurdu.

07 Aralık 2018 Cuma 23:14
Ayrı yaşadığı eşini öldürdü, kendini pompalı tüfekle vurdu

Eşinden 8 aydır ayrı yaşayan Ahmet Topluca, Saray Mahallesi'nde bir çiftlikte bahçıvan olarak çalışan kayınpederi Bekir Metin'in evinin önünde, işten dönen eşi Emine Topluca'ya pompalı tüfekle ateş etti.

Zanlı, evin önüne çıkan kayınpederi Bekir Metin'i de vurdu. Topluca, daha sonra başına ateş ederek, intihar girişiminde bulundu.

Emine Topluca olay yerinde hayatını kaybederken , yaralanan Bekir Metin ve Ahmet Topluca, 112 Acil Servis ekiplerince Yenimahalle Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Topluca çiftinin, 8 yaşında bir erkek çocuğunun bulunduğu, 8 ay önce babasının evine yerleşen Emine Topluca'nın, eşi tarafından defalarca tehdit edildiği öğrenildi.

 

Haber Tarihi: 07 Aralık 2018 Cuma 23:14
  1. kahramankazan

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