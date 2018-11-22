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Ayrı yaşadığı eşini bıçaklayan kişi tutuklandı

22 Kasım 2018 Perşembe 22:54
Ayrı yaşadığı eşini bıçaklayan kişi tutuklandı

İZMİR (AA) - İzmir'in Bornova ilçesinde ayrı yaşadığı eşini bıçakla yaralayan kişi tutuklandı.

Çamdibi Semti'nde, 19 Kasım'da ayrı yaşadığı eşi S.Ş'yi bıçakladıktan sonra kaçan Aytekin Ş'nin, Gediz Caddesi'nde olduğunu tespit eden Bornova İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri operasyon düzenledi.

Gözaltına alınan Aytekin Ş, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Öte yandan sabah erken saatte çocuğunu okula götürdüğü sırada eşi tarafından yaralandığı belirtilen S.Ş'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

- Olay

Çamdibi Semti'nde bıçakla yaralanmış halde bulunan S.Ş. (26) isimli kadın, 112 Acil Servis ekiplerince Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılmıştı.

S.Ş'nin kendisini bıçaklayan kişinin, ayrı yaşadığı eşi Aytekin Ş. olduğunu bildirmesi üzerine polis, zanlıyı yakalamak için çalışma başlatmıştı.

Haber Tarihi: 22 Kasım 2018 Perşembe 22:54
  1. bıçakla yaralama
  2. Bornova İlçe Emniyet Müdürlüğü
  3. boşanma süreci
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  6. Kadın

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