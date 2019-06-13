Ayranları müdürler taşıdı

Eker Süt Ürünleri, 13 Haziran’ı, emek ve özveriyle çalışarak Türkiye’yi lezzetle buluşturan "plasiyerler günü" ilan etti. Türkiye’nin dört bir yanındaki müdür ve diğer çalışanlar, ’Tüm aile el ele’ sloganıyla plasiyerlerin yüküne ortak oldu.

Eker Süt Ürünleri, yapmış olduğu çalışmalarla, vatandaşlar kadar çalışanlarının da yanında olduğunu hissettiriyor. Türkiye’de farklı sektörlerde olsa dahi firmaların tüm yükünü çeken plasiyerlere ayrı bir yer açan Eker, 13 Haziran’ı onların günü olarak ilan etti. Sabahın ilk ışıklarıyla işe çıkan plasiyerlerin yaşadıklarını diğer çalışanlarında 1 gün olsa da yaşaması için güzel bir çalışmaya imza atıldı. Türkiye’nin dört bir yanındaki üst yönetiminden müdürüne, pazarlama ekibinden muhasebe sorumlusuna kadar herkes ‘tüm aile el ele’ sloganı kapsamında plasiyerlerle birlikte işe geldi. Sabahın ilk ışıklarıyla birlikte kahvaltı yapan çalışanlar, ruta çıkan ekibe destek olmak için kimi direksiyon başına geçti. Kimi ise ürünleri kucağına aldığı gibi teslim edilmesi gereken yere götürdü. Plasiyerlerin yaşadıkların bir nebze de olsa paylaşmak isteyen, İstanbul’dan, Ankara’ya, İzmir’den Samsun’a kadar birçok çalışan, onların ne kadar zorluklar yaşadığını anlamış oldu.

Tüm çalışanların plasiyerlerle el ele birlikte bugünü geçireceğini belirten Eker Süt Ürünleri Bölgeler Satış Direktörü Murat Çetin, “Bugün plasiyerlerle el ele günümüzde arkadaşımızla birlikte geziyoruz. Bizim işimizde satış ekibi plasiyerlerin neler yaptığını biliyor. Ama diğer çalışanlar nasıl bir ortamda çalıştığını bilmiyor. Dolayısıyla onlara da biraz empati yaptırmak istedik. Çünkü bizim işimizin en zor kısmını plasiyer arkadaşlarımız yapıyor.Sabahın ilk ışıklarında araçlarını yükleyip trafiğe çıkıyorlar. Tek tek kapı kapı gezerek ürünleri teslim ediyorlar. Bazen üz 3-4 ton sevkiyat yapıyorlar. Onların neler hissettiğini diğer çalışan arkadaşlarımıza da aktarmak istedik” dedi.

Kendilerine armağan edilen bugün için çok mutlu olduklarını dile getiren İlker Alaca ise, “7 senedir eker firmasında çalışıyorum. Yapılan bu uygulama için biz sevindik. Değerli olduğumuzu bize hissettirdiler. Herkese bize bu günü armağan ettiği için teşekkür ediyoruz” dedi.

Eker Genel Müdür Yardımcısı Nevra Eker Güryel ise İstanbul Anadolu bölgesinde tura çıktı.