0553 313 94 23

Ayranları müdürler taşıdı

Eker Süt Ürünleri, 13 Haziran’ı, emek ve özveriyle çalışarak Türkiye’yi lezzetle buluşturan "plasiyerler günü" ilan etti.

13 Haziran 2019 Perşembe 14:43
Ayranları müdürler taşıdı

Eker Süt Ürünleri, 13 Haziran’ı, emek ve özveriyle çalışarak Türkiye’yi lezzetle buluşturan "plasiyerler günü" ilan etti. Türkiye’nin dört bir yanındaki müdür ve diğer çalışanlar, ’Tüm aile el ele’ sloganıyla plasiyerlerin yüküne ortak oldu.


Eker Süt Ürünleri, yapmış olduğu çalışmalarla, vatandaşlar kadar çalışanlarının da yanında olduğunu hissettiriyor. Türkiye’de farklı sektörlerde olsa dahi firmaların tüm yükünü çeken plasiyerlere ayrı bir yer açan Eker, 13 Haziran’ı onların günü olarak ilan etti. Sabahın ilk ışıklarıyla işe çıkan plasiyerlerin yaşadıklarını diğer çalışanlarında 1 gün olsa da yaşaması için güzel bir çalışmaya imza atıldı. Türkiye’nin dört bir yanındaki üst yönetiminden müdürüne, pazarlama ekibinden muhasebe sorumlusuna kadar herkes ‘tüm aile el ele’ sloganı kapsamında plasiyerlerle birlikte işe geldi. Sabahın ilk ışıklarıyla birlikte kahvaltı yapan çalışanlar, ruta çıkan ekibe destek olmak için kimi direksiyon başına geçti. Kimi ise ürünleri kucağına aldığı gibi teslim edilmesi gereken yere götürdü. Plasiyerlerin yaşadıkların bir nebze de olsa paylaşmak isteyen, İstanbul’dan, Ankara’ya, İzmir’den Samsun’a kadar birçok çalışan, onların ne kadar zorluklar yaşadığını anlamış oldu.


Tüm çalışanların plasiyerlerle el ele birlikte bugünü geçireceğini belirten Eker Süt Ürünleri Bölgeler Satış Direktörü Murat Çetin, “Bugün plasiyerlerle el ele günümüzde arkadaşımızla birlikte geziyoruz. Bizim işimizde satış ekibi plasiyerlerin neler yaptığını biliyor. Ama diğer çalışanlar nasıl bir ortamda çalıştığını bilmiyor. Dolayısıyla onlara da biraz empati yaptırmak istedik. Çünkü bizim işimizin en zor kısmını plasiyer arkadaşlarımız yapıyor.Sabahın ilk ışıklarında araçlarını yükleyip trafiğe çıkıyorlar. Tek tek kapı kapı gezerek ürünleri teslim ediyorlar. Bazen üz 3-4 ton sevkiyat yapıyorlar. Onların neler hissettiğini diğer çalışan arkadaşlarımıza da aktarmak istedik” dedi.


Kendilerine armağan edilen bugün için çok mutlu olduklarını dile getiren İlker Alaca ise, “7 senedir eker firmasında çalışıyorum. Yapılan bu uygulama için biz sevindik. Değerli olduğumuzu bize hissettirdiler. Herkese bize bu günü armağan ettiği için teşekkür ediyoruz” dedi.


Eker Genel Müdür Yardımcısı Nevra Eker Güryel ise İstanbul Anadolu bölgesinde tura çıktı.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 13 Haziran 2019 Perşembe 14:43
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Tarihçi yazar Ortaylı: “Fatih haklı olarak Ayasofya’yı cami yaptı”
    1. Tarihçi yazar Ortaylı: “Fatih haklı..
    2. Toplu taşımada öncelik vatandaş..
    3. Elazığ’da, “Geleceğim Mesleğim”..
    4. Yıldırım-İmamoğlu ortak yayını
    5. Hak İş Ağrı İl Başkanı Varol: "İşçi..
    6. İslam İşbirliği Teşkilatı'ndan..
    7. Bakan Akar, ABD Savunma Bakan Vekili..
    8. Ayranları müdürler taşıdı
    9. ERÜ’ye Dünyanın her yerinden hasta..
    10. Ekvador, ahlaksızlığa battı
    11. 'Yaz Oyunları' başladı
    12. Vestel'in yapay zekalı ürünleri..
    13. Kıbrıs adasında ilk bir ilk
    14. Başkan Dr. Mustafa Palancıoğlu:
    15. Diyarbakır’da kuduz alarmı
    16. Ihlamur toplarken ağaçtan düşen genci..
    17. Avrasya Üniversitesi öğretim ve..
    18. Bingöl’de öğrenme şenlikleri renkli..
    19. Başkan Dr. Mustafa Palancıoğlu:
    20. Van pastası tescilleniyor
    21. PKK bütün unsurlarıyla İmamoğlu’nun..
    22. Parıon antik kenti yakınlarında..
    23. Doğa harikası üzerine asansör
    24. Kapadokya Kültür ve Sanat Merkezi..
    25. "1 milyon 273 bin konutun dönüşümünü..
    26. Bakan Akar Shanahan ile görüştü!
    27. "46 şehidimizin kanı yerde kalmamıştır"
    28. Başkan Yavaş, su taşkınlarının olduğu..
    29. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar,..
    30. Tuzla’da bir kişinin bankaya..
    İbahim Tatlıses'ten çok sert tepki: Çarpılmış gibi oynuyor
    İbahim Tatlıses'ten çok sert tepki: Çarpılmış gibi oynuyor
    Hortumcu Cem Uzan'dan beklenen 12 Haziran açıklaması geldi!
    Hortumcu Cem Uzan'dan beklenen 12 Haziran açıklaması geldi!
    Sosyal medyayı sallayan animasyon! Ekrem İmamoğlu 3’te 3 yaptı
    Sosyal medyayı sallayan animasyon! Ekrem İmamoğlu 3’te 3 yaptı
    Semiha Yıldırım çirkin söylemlerle ilgili ilk kez konuştu: Dilek İmamoğlu'na teşekkür ederim
    Semiha Yıldırım çirkin söylemlerle ilgili ilk kez konuştu: Dilek İmamoğlu'na teşekkür ederim
    'Sevgi pıtırcıkları'ndan kan donduran tehdit: Cenazenizi göndeririz
    'Sevgi pıtırcıkları'ndan kan donduran tehdit: Cenazenizi göndeririz

    Günün Karikatürü

    13 Haziran 2019
    Cumhurbaşkanı onayladı! Beklenen müjdeli haber geldi
    Cumhurbaşkanı onayladı! Beklenen müjdeli haber geldi
    İsmail Küçükkaya'dan İmamoğlu'na büyük şok! Yalanı ifşa oldu
    İsmail Küçükkaya'dan İmamoğlu'na büyük şok! Yalanı ifşa oldu