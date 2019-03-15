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Ayrancılar’daki TOKİ için başvurular başladı

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ)’nın, İzmir’in Torbalı ilçesi Ayrancılar Mahallesi’nde yapacağı 223 konut için ön talep alınmaya başlandı.

15 Mart 2019 Cuma 13:03
Ayrancılar’daki TOKİ için başvurular başladı

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ)’nın, İzmir’in Torbalı ilçesi Ayrancılar Mahallesi’nde yapacağı 223 konut için ön talep alınmaya başlandı.


Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ)’ndan yapılan açıklamaya göre, Torbalı ilçesi Ayrancılar Mahallesi’nde yapılacak 223 konutun yapımına 2019 yılında başlanacağı bildirildi. Konutların, 2+1 ve 3+1 olarak projelendirildi. 112 adet konutun 2+1 ve 111 adedinin ise 3+1 olarak belirlendiği ifade edilirken, TOKİ Torbalı 2019 projesindeki 2+1 konutlar için 500 TL, 3+1 konutlar için bin başvuru bedeli ödendiği kaydedildi.


Başvuruların dört kategoride kabul edileceği; Şehit Aileleri, Harp ve Vazife Malulleri ile Dul ve Yetimlerinin 15-19 Nisan, en az yüzde 40 engelli vatandaşların 08 – 12 Nisan 2019 tarihleri arasında, emekli vatandaşların 25 Mart 2019 – 05 Nisan 2019 tarihleri arasında, diğer alıcı adaylarının 06 - 22 Mart 2019 tarihleri arasında müracaatlarını yapabileceği ifade edildi.


TOKİ İzmir Torbalı 2019 projesinde en düşük konut bedeli 175 bin TL, en yüksek konut bedeli ise 265 bin TL olarak belirlendi. Yüzde 10, yüzde 12 ve yüzde 20 peşinatla konut sahibi olunabilen TOKİ İzmir 2019 projesinde; 180 ay ve 240 ay vade sağlanıyor. En düşük peşinat bedelinin 20 bin 500 TL, en yüksek peşinat bedelinin ise 52 bin TL olarak belirlendiği proje için ödenecek aylık taksit bedelleri 583 TL ile bin 988 TL arasında değişiyor.


Projede başvurular, talep toplanan konutlar için 6 Mart - 19 Nisan 2019 tarihleri arasında T.C. Ziraat Bankası A.Ş.’nin İzmir ilinde bulunan yetkili şubeleri aracılığı ile kabul edilecek. TOKİ geçtiğimiz yıl Ayrancılarda 315 konutu tamamlayarak kurasını çekmişti.


Torbalı Belediye Başkanı Adnan Yaşar Görmez, geçtiğimiz yıl 2. etap TOKİ projesi için de talepte bulunmuştu.

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Haber Tarihi: 15 Mart 2019 Cuma 13:03
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