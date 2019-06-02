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Ayrancı halkı iftarda buluştu

Karaman’ın Ayrancı İlçe Belediyesi her yıl geleneksel olarak gerçekleştirdiği iftar yemeğinin on birincisini düzenledi.

02 Haziran 2019 Pazar 10:25
Ayrancı halkı iftarda buluştu

Karaman’ın Ayrancı İlçe Belediyesi her yıl geleneksel olarak gerçekleştirdiği iftar yemeğinin on birincisini düzenledi.


Orgeneral Musa Avsever Caddesinde verilen iftar yemeğine Ayrancı Kaymakamı Mehmet Göze, Belediye Başkanı Yüksel Büyükkarcı, MHP İl Başkanı Oktay Yılmaz, Merkez İlçe Başkanı Mahmut Ünüvar, Taş Medreseliler İl Temsilcisi Mehmet Uçucu, köy ve mahalle muhtarları, sivil toplum kuruluşları temsilcileri ile çok sayıda vatandaş katıldı. Kur’an-ı Kerim tilaveti eşliğinde iftarı bekleyen vatandaşlara 6 ayrı noktadan yemek dağıtıldı.


Ayrancı Belediye Başkanı Yüksel Büyükkarcı, iftara rekor katılımın olduğunu söyleyerek, "Yıllardır geleneksel hale getirdiğimiz iftar programımızın bu yıl 11’ncisini gerçekleştirdik. Ramazan ayı boyunca, yaşlı ve bakıma muhtaç hemşerilerimizin ev temizliği, gıda ihtiyaçlarının karşılanması ve bize gönderilen çeşitli yardımların muhataplarına ulaştırılması gibi çalışmalarla görünen ihtiyaçları karşılamaya çalıştık. Bugün kurduğumuz iftar sofrası ile hemşerilerimizin bir araya gelmesini sağlayıp ‘Görünmeyen’ yani gönül ihtiyacını yerine getirdik. Yıllar evvel başlarken, ’Ayran Dede’nin gönül sofrası’ diyerek başlamıştık. Görüyoruz ki bu sofranın bereketi her geçen yıl artarak devam ediyor. Ayrancı’da yıllar evvel 350 kişilik katılımla başlayan iftar yemeği, bir gelenek haline dönüşerek binlerce kişiyi buluşturmaya başladı. Bugün nüfusu 2 bin 400 olan ilçemizde kurduğumuz soframızda 2 bin 500’ü aşkın vatandaşımızla aynı anda iftar açtık. Bu gurur verici katılımın her yıl artarak devam etmesini temenni ediyorum” dedi.

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Haber Tarihi: 02 Haziran 2019 Pazar 10:25
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