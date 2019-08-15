Ayran faydalımı? Ayranın faydaları nelerdir? Ayranın faydaları saymakla tükenmiyor
Anadolu’ya has bir içecek türü olan ve dünyaya yayılan ayranın vücuda birçok faydası var. Asitli içeceklerden uzak durmak isteyen fakat sıcak havaların vücutta meydana getirdiği tepkileri önlemek için soğuk bir şeyler içmek isteyenler bu haber sizler için. Bir bardak ayranın faydalarını okuduğunuzda çok şaşıracaksınız…15 Ağustos 2019 Perşembe 10:09
Yaz aylarında vücut sıcaklığını dengeler. Sıcak havalarda içilen ayran harareti giderir. Vücuda ferahlık sağlar. Yemeklerden sonra tüketildiğinde hazmı kolaylaştırır.
Her gün bir bardak içilen ayran hazmı kolaylaştırdığı için kabızlık sorunun çözer.
Kolesterolün belirli bir seviyede tutulması için ayran tüketimi kritik önem taşımaktadır.
Ayran, gastrit gibi mide hastalığı yaşayan kişilerin bolca tüketmesi gereken bir besindir. Midedeki asidin düzenlenmesine yardımcı olan ayran mide yanmalarının yaşanmasını engeller. Sindirim sistemindeki faydalı bakterilerin artışına yardımcı olur.
Cildi yeniler. Gözenekleri açar. Cildin ferahlamasını ve hava almasını sağlar.
Kasları gevşetici bir özelliği olduğu bilinen ayran sinirleri gevşetir. Dolayısıyla ruh sağlığına da iyi gelmektedir.
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