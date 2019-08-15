Ayran faydalımı? Ayranın faydaları nelerdir? Ayranın faydaları saymakla tükenmiyor

Yaz aylarında vücut sıcaklığını dengeler. Sıcak havalarda içilen ayran harareti giderir. Vücuda ferahlık sağlar. Yemeklerden sonra tüketildiğinde hazmı kolaylaştırır.

Her gün bir bardak içilen ayran hazmı kolaylaştırdığı için kabızlık sorunun çözer.

Kolesterolün belirli bir seviyede tutulması için ayran tüketimi kritik önem taşımaktadır.

Ayran, gastrit gibi mide hastalığı yaşayan kişilerin bolca tüketmesi gereken bir besindir. Midedeki asidin düzenlenmesine yardımcı olan ayran mide yanmalarının yaşanmasını engeller. Sindirim sistemindeki faydalı bakterilerin artışına yardımcı olur.

Cildi yeniler. Gözenekleri açar. Cildin ferahlamasını ve hava almasını sağlar.

Kasları gevşetici bir özelliği olduğu bilinen ayran sinirleri gevşetir. Dolayısıyla ruh sağlığına da iyi gelmektedir.