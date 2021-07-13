Aynur Uluğtekin kimdir?

1949 yılında Yozgat’ta dünyaya gelen Uluğtekin, Gazi Üniversitesi Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği bölümünden 1971 yılında mezun oldu. Kariyer yolculuğu mezun olduğu sene İzmir Karayolları 2. Bölge Müdürlüğü’nde başladı.

1979 yılında Karayolları’ndan İzmir Büyükşehir Belediyesi’ne geçti. Belediyede sırasıyla Müdür, Koordinatör ve Başkan Yardımcısı olarak görev aldı.

1984 Göçay AŞ'de Genel Müdür olarak çalışmaya başladı. 1988 yılında buradan ayrılarak kendi firmasını kurdu. 7 yıl boyunca Karayolları 7. Bölge’den aldığı çeşitli müteahhitlik işlerini yaptı.

1999 yılında tekrar kurumsal hayata dönerek Kolin İnşaat’ta Koordinatör ve Murtezaoğlu'nda Genel Müdür olarak otoyol projelerini yürüttü. 2003 yılında eşinin işi nedeniyle tekrar devlet kurumuna döndü ve 2010 yılı sonuna kadar İSKİ Genel Müdürlüğü’nde Genel Danışman olarak hizmet verdi. İstanbul derelerinin ıslah faaliyetlerine katkı sundu.

2011 yılında Kalyon İnşaat’ta Genel Müdür Yardımcısı olarak çalışmaya başladı. 2018 yılında Kalyon Holding’in de ortağı olduğu Kuzey Marmara Otoyolu’na Genel Müdür olarak atandı. Uluğtekin, halen bu görevi ifa ediyor. İngilizce bilen Aynur Uluğtekin, evli ve 2 çocuk annesi.