Aynı yolda bir gün arayla 2 kaza Bursa’da iki otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı.

Bursa’da iki otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, merkez Nilüfer ilçesi İzmir yolu Bursa istikametinde meydana geldi. Bursa Trafik ve Sanal Selektör Facebook sayfasında yayınlanan ve Küçük Sanayi yakınlarında meydana gelen kazada; iki otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle otomobillerden biri takla atarken, diğeri yan yattı. Kazada 2 kişi yaralandı.

Bu kazadan bir gün önce aynı bölgede trafikte makas atan araç, bir başka araca çarpmış ve iki kişi yaralanmıştı.

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