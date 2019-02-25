Aynı yerde farklı saatlerde define arayan 2 grup suçüstü yakalandı
Kırklareli’nin Vize ilçesinde 1’inci Derece Arkeolojik SİT alanında aynı gün farklı saatlerde kaçak kazı yapan toplam 7 kişi, polis tarafından suçüstü yakalandı.25 Şubat 2019 Pazartesi 13:14
Kırklareli’nin Vize ilçesinde 1’inci Derece Arkeolojik SİT alanında aynı gün farklı saatlerde kaçak kazı yapan toplam 7 kişi, polis tarafından suçüstü yakalandı.
Kırklareli’de 1’inci Derece Arkeolojik SİT alanı içerisinde aynı gün içerisinde 2 ayrı kaçak kazı olayı gerçekleşti. İlk olay saat 13.30 sıralarında meydana geldi. Olay saatinde bölgede devriye faaliyeti gerçekleştiren polis ekipleri Vize ilçesinin Balkaya köyünde İ.C, K.C, A.S. ve V.E. isimli kişileri kaçak kazı yaparken yakaladı. Yakalanan kişiler işlemlerinin ardından savcılık tarafından serbest bırakıldı. Ekipler yine aynı gün saat 18.00 sıralarında aynı bölgede E.K, D.A. ve B.E’yi kaçak kazı yaparken yakaladı. Yakalanan şüpheliler işlemlerinin ardından serbest bırakıldı. Olaylarla ilgili soruşturma başlatıldı.
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