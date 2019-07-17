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Aynı yerde aynı anda 2 ayrı kaza: 7 yaralı

Manisa’nın Kula ilçesinde aynı bölgede aynı dakika içinde meydana gelen iki ayrı kazada 1’i ağır 7 kişi yaralandı.

17 Temmuz 2019 Çarşamba 19:08
Aynı yerde aynı anda 2 ayrı kaza: 7 yaralı

Manisa’nın Kula ilçesinde aynı bölgede aynı dakika içinde meydana gelen iki ayrı kazada 1’i ağır 7 kişi yaralandı.


Kazalar, saat 16.00 sıralarında İzmir-Ankara D300 karayolu Güvercinlik Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Uşak istikametinden İzmir istikametine seyir halinde olan Murat Kayar idaresindeki 64 AG 099 plakalı otomobil, yağışlı havanın etkisiyle kayganlaşan yolda kontrolden çıktı. Kazada kayan otomobil önce şarampole düştü sonra bariyerlere çarparak durabildi. Kazada, sürücü Murat Kayar ile otomobilde yolcu olarak bulunan Hasret Demir, Sedef Demir ve Güler Kayar yaralandı.Kazada yaralananların hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.


Yağışlı havanın etkisiyle aynı dakika içerisinde, aynı bölgede başka bir kaza meydana geldi. Aynı bölgede yağışlı havanın etkisiyle direksiyon hakimiyetini kaybeden Mehmet Selçuk Alp idaresindeki 06 FT 0507 plakalı otomobil kontrolden çıktı. Kayganlaşan yolda bir süre patinaj çeken otomobil, bariyerlere çarparak durabildi. Kazada sürücü Mehmet Selçuk Alp ile otomobilde yolcu olarak bulunan Cemil Uğur Muhammet Alp ve Nejat Alp yaralandı.


Kazaları görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine 112 acil servis, itfaiye, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Her iki kazada da yaralananlara ilk müdahaleyi olay yerinde yapan 112 acil servis ekipleri, yaralıları Kula Devlet Hastanesine kaldırdı. İlk kazada yaralanan sürücü Murat Kayar ile otomobilde yolcu olarak bulunan Hasret Demir, Sedef Demir ve Güler Kayar, ikinci kazada yaralanan Mehmet Selçuk Alp ile Nejat Alp Kula Devlet Hastanesinde tedavi altına alınırken, ikinci kazada ağır yaralanan Cemil Uğur Muhammet Alp hayati tehlike kaydı ile Salihli Devlet Hastanesine sevk edildi.


Kazalar ile ilgili soruşturma başlatıldığı bildirildi.

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Haber Tarihi: 17 Temmuz 2019 Çarşamba 19:08
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