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Aynı yerde 10 dakika arayla iki kaza; 2 yaralı

Aydın’ın Efeler ilçesinde, aynı bölgede 10 dakika arayla meydana gelen iki ayrı trafik kazasında iki motosiklet sürücüsü yaralandı.

17 Temmuz 2019 Çarşamba 12:03
Aynı yerde 10 dakika arayla iki kaza; 2 yaralı

Aydın’ın Efeler ilçesinde, aynı bölgede 10 dakika arayla meydana gelen iki ayrı trafik kazasında iki motosiklet sürücüsü yaralandı.


Kazalar saat 10.30 sıralarında Hasanefendi Mahallesi, Batı Gazi Bulvarı ile Kızılay Caddesi kesişiminde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ilk kazada E.C (40) yönetimindeki 09 EM 302 plakalı aracıyla Batı Gazi Bulvarı’na çıkarken, Kemer Mahallesi istikametinde ilerleyen H.İ (42) idaresindeki 09 AAS 821 plakalı motosiklete çarptı. Çarpmanın etkisi ile bayan motosiklet sürücüsü H.İ yola savruldu. Kaza ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri yaralı H.İ’yi ambulansla Aydın Devlet Hastanesine kaldırdı.


İlk kazanın ardından aynı bölgede 10 dakika sonra ikinci bir kaza meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kızılay Caddesi’nden Batı Gazi Bulvarı’na çıkmak isteyen A.K idaresindeki 20 AG 606 plakalı araca, aynı bulvarda ilerleyen 09 HB 825 plakalı Ö.A (46) idaresindeki motosiklet sürücüsü araca çarpmamak için manevra yaptı. Motosikletinin direksiyon hakimiyetini kaybeden Ö.A, orta refüje çarparak yola savruldu. Kaza ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri, yaralı Ö.A’yı ambulansla Aydın Devlet Hastanesi’ne kaldırdı. Ö.A’nın Aydın Büyükşehir Belediyesi’nde çalıştığı ve işe gittiği öğrenildi. Meydana gelen iki kaza ile ilgili soruşturma devam ediyor.



Mahalle halkı yolda hız kesici ve trafik lambası istedi


Batı Gazi Bulvarı üzerinde 10 dakika arayla meydana gelen iki trafik kazası sonrası mahalle sakinleri aynı bölgede sık sık kaza meydana geldiğini belirterek, bu bölgedeki yola hız kesici ve trafik lambası konulmasını istediler. Batı Gazi Bulvarı üzerindeki mahalle esnaflarından Ahmet Öztürk, “Burada çok sık kazalar meydana geliyor. Burada ilerde okul var, hem hastane yolu, buraya hız kesici ve trafik lambası istiyoruz. böyle olursa daha iyi olur” diye konuştu.

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Haber Tarihi: 17 Temmuz 2019 Çarşamba 12:03
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