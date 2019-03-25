Aynı saatlerde iki farklı mahallede yangın

Bursa’nın İnegöl ilçesine bağlı Hamzabey ve Hamamlı mahallelerinde aynı anda meydana gelen yangınlarda 4 ev yanarak kül oldu.

Edinilen bilgilere göre, Hamzabey Mahallesi’nde İsmail Büyüközden’e ait ahşap evde elektrik kontağından yangın çıktı. Alevler kısa sürede tüm evi sardı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, mahalle halkının yardımıyla alev topuna dönen evlere müdahale etti. Ahşap olan ev kullanılmaz hale geldi. Öte yandan aynı saatlerde Hamamlı Mahallesi’nde iki katlı başka bir evde de yangın çıktı. Her iki yerde de elektrik kontağından çıktığı tahmin edilen yangınlarda 4 ev küle döndü. Yanan evler belediye ekipleri tarafından sabah saatlerinde tamamen yıkılarak alanda temizleme çalışması yapıldı. Yangınla ilgili soruşturma ise sürdürülüyor.