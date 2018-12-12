0553 313 94 23

Aynı raportör aynı rezillik! Skandal bir rapor daha

2017’de hazırladığı raporda FETÖ'nün 15 Temmuz darbe kalkışmasını görmezden gelen Alman vekil, skandal bir rapora daha imza attı. Alman milletvekili Ursula Schmidt, NATO PA’ya sunduğu kasıtlı ve ön yargılı rapora Türk grubu itirazda bulundu.

12 Aralık 2018 Çarşamba 10:17
Aynı raportör aynı rezillik! Skandal bir rapor daha

Kanada’da 16-19 Kasım tarihlerinde NATO Parlamenterler Asamblesi’nin 64. Genel Kurulu toplantısının yanı sıra, komite toplantıları da gerçekleştirildi. Bu toplantılarda Güvenliğin Sivil Boyutu Komisyonu’nda Alman raportörün Türkiye karşıtı ifadeleri tepki çekti. Geçen yıl da yine hazırladığı raporla 15 Temmuz darbesini görmezden gelip Türkiye’yi hedef alan Alman milletvekili Ursula Schmidt, bu yıl da hazırladığı raporla Türkiye karşıtı tutumunu tekrarladı.

Türk grubu itiraz etti

Komite toplantısına katılan NATO PA Türk Grubu üyeleri, AK Partili Cengiz Aydoğdu ve Zehra Taşkesenlioğlu sözlü olarak rapora itiraz edip, raportör ile tartıştılar. AK Parti’li Taşkesenlioğlu, 15 Temmuz darbesindeki şehitleri görmezden gelinmesinin kabul edilemeyeceğini belirterek raportörün kasıtlı tutumuna dikkat çekti. Türk delegasyonu, siyasi ön yargılarla yazılmış rapor ile NATO’nun bu konulara alet edilmemesi gerektiğini vurgulayarak, yazılı itirazda, olağanüstü hal döneminde dahi Türkiye’nin uluslararası yükümlülüklerine bağlı kaldığına işaret edildi. 

(Star)

Haber Tarihi: 12 Aralık 2018 Çarşamba 10:17
  1. nato
  2. Ursula Schmidt
  3. NATO Parlamenterler Asamblesi

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Türkiye, cari işlemlerde tarihinin en yüksek fazlasını verdi
    1. Türkiye, cari işlemlerde tarihinin en..
    2. İstanbul'da kar yağışı başladı! İşte..
    3. Fransa'da büyük operasyon! Polis..
    4. Maltepe'de cinayet
    5. “Avrupa İsrail’e karşı önyargılı”
    6. AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylaması
    7. Macera turizminin yeni adresi Türkiye
    8. İYİ Parti'de dava şoku yaşanıyor
    9. Aynı raportör aynı rezillik! Çileden..
    10. Bakan Koca'dan sağlıkta istihdam müjdesi
    11. PKK'ya silah almak için para toplamışlar
    12. Sağlık personel alımı 2019 ne zaman..
    13. Bakan açıkladı: 25 bin personel..
    14. AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylaması
    15. BOTAŞ'ın konuğu Beroe
    16. Akhisarspor'un konuğu Standard Liege
    17. Piyasa güne artı rezervle başladı
    18. İş dünyası yılın son zirvesinde..
    19. Sağlık Bakanı Koca: 2019'da 25 bine..
    20. Sağlık Bakanı Koca: "2019'da pratisyen..
    Rize Emniyet Müdürü Altuğ Verdi şehit oldu
    Rize Emniyet Müdürü Altuğ Verdi şehit oldu
    Fatih Portakal'dan skandal çağrı!
    Fatih Portakal'dan skandal çağrı!
    Harekete geçtiler! FETÖ'nün yeni 'Gezi' tezgahı
    Harekete geçtiler! FETÖ'nün yeni 'Gezi' tezgahı
    Meteoroloji açıkladı: Donacağız!
    Meteoroloji açıkladı: Donacağız!
    Kılıçdaroğlu'na AK Partililerden tokat gibi cevap!
    Kılıçdaroğlu'na AK Partililerden tokat gibi cevap!

    Günün Karikatürü

    12 Aralık 2018
    CHP Esenyurt belediye başkan aday adayları açıklandı mı?
    CHP Esenyurt belediye başkan aday adayları açıklandı mı?
    Türkiye orada askeri üs kurabilir
    Türkiye orada askeri üs kurabilir