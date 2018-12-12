Aynı raportör aynı rezillik! Skandal bir rapor daha

Kanada’da 16-19 Kasım tarihlerinde NATO Parlamenterler Asamblesi’nin 64. Genel Kurulu toplantısının yanı sıra, komite toplantıları da gerçekleştirildi. Bu toplantılarda Güvenliğin Sivil Boyutu Komisyonu’nda Alman raportörün Türkiye karşıtı ifadeleri tepki çekti. Geçen yıl da yine hazırladığı raporla 15 Temmuz darbesini görmezden gelip Türkiye’yi hedef alan Alman milletvekili Ursula Schmidt, bu yıl da hazırladığı raporla Türkiye karşıtı tutumunu tekrarladı.

Türk grubu itiraz etti

Komite toplantısına katılan NATO PA Türk Grubu üyeleri, AK Partili Cengiz Aydoğdu ve Zehra Taşkesenlioğlu sözlü olarak rapora itiraz edip, raportör ile tartıştılar. AK Parti’li Taşkesenlioğlu, 15 Temmuz darbesindeki şehitleri görmezden gelinmesinin kabul edilemeyeceğini belirterek raportörün kasıtlı tutumuna dikkat çekti. Türk delegasyonu, siyasi ön yargılarla yazılmış rapor ile NATO’nun bu konulara alet edilmemesi gerektiğini vurgulayarak, yazılı itirazda, olağanüstü hal döneminde dahi Türkiye’nin uluslararası yükümlülüklerine bağlı kaldığına işaret edildi.

(Star)