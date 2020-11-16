Aynı mezarlığa defnedildiler! Kayınpeder ve damat aynı gün virüsten öldü

Hastanede yapılan Kovid-19 testleri pozitif çıkan San ve Çav, evlerinde karantinaya alındı. 13 Kasım Cuma günü durumu ağırlaşan Mehmet San, Acıpayam Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı ancak yapılan müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. Fazıl Çav da aynı günün akşamında Acıpayam Devlet Hastanesi'ne götürüldü ancak o da gece yarısı hayatını kaybetti. Mehmet San ve Fazıl Çav, Dodurga Mahalle Mezarlığı'nda aynı anda toprağa verildi.