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Korona Virüs Aynı maskeyi ikinci defa kullananlar dikkat! Uzmanlar açıkladı
Korona Virüs

Aynı maskeyi ikinci defa kullananlar dikkat! Uzmanlar açıkladı

Dünya koronavirüsün omicron varyantı ile uğraşırken maske konusunda yeni açıklamalar geldi. Uzmanlar, koronavirüs ile birlikte hayatımıza giren maskelerin ikinci defa kullanımının zararları konusunda uyardı.

Yeniakit Publisher
2021-12-12 12:43:00 -
Aynı maskeyi ikinci defa kullananlar dikkat! Uzmanlar açıkladı

Tüm dünyada yeni tip koronavirüs (Covid-19) pandemisi tüm hızıyla devam ederken, uzmanlar pandemiyle birlikte hayatımıza giren maske kullanımına ilişkin önemli uyarılarda bulundu.

Birçok insanın aynı maskeyi birden fazla kullanıyor. Ancak bu durum kötü sonuçlara yol açmakta.

Maskeyi kullandıkça soluduğunuz nefesle maske nemlenmeye başlıyor. Dolayısı ile kendi boğazınızdaki küçük bir enfeksiyon büyümeye başlıyor. Maskeyle işiniz bittiğinde mutlaka çöpe atılmalı.

Aynı maskenin birden çok kullanımı yapılırsa, büyük tehlikelere yol açacağını söyleyen uzmanlar, tekrar eden kullanımların şu sonuçları doğurabileceğini açıkladı:

Uzun süreli tekrar tekrar kullanılan maskeler üzerinde mikroplar yerleşir. Bu da mikropların gözyaşı kesesi iltihabına yol açmasına neden olabilir.

Deride tıkanıklar olabilir, buna bağlı akne problemleri, kıl dönmesi veya deri enfeksiyonları oluşabilir. Maskeler en fazla 8 saat kullanılmalı. Daha sonra yenisi ile değiştirilmelidir. Maskeyi takmadan önce ellerinizi sabun ile yıkayın veya dezenfektan kullanın. Tek kullanımlık maskeler, işi bittikten sonra direkt olarak çöpe atılmalı ve ortadan kaldırılmalıdır.

Adeta bir virüs yükü haline gelmiş olan bu maskenin, tekrardan kullanılması, yıkanması ve değerlendirilmesi kesinlikle söz konusu değildir.

Zaten fiyat olarak gayet ucuz olduğu gibi, özellikle tek kullanımlık maske yıkanır mı dediğimizde, burada belli bir takım riskler ortaya çıkacaktır. Haber Global'de yer alan habere göre özellikle sıcak su veya soğuk su ile temas ettiği zaman maske özelliği kaybolur. Geçirgen bir durum söz konusu olduğunda, bu maskeyi temizlemiş olsanız bile maske bundan sonraki süreçte sizi veya başka insanları korumayacak duruma gelir. Bu sebepten dolayı tedbirleri daha sıkı ve düzenli bir şekilde almak gerekir.

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