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Dünya Aynı kararla mücadele: Kısıtlamalarına rağmen binlerce Müslüman cuma namazını Mescid-i Aksa'da kıldı!
Dünya

Aynı kararla mücadele: Kısıtlamalarına rağmen binlerce Müslüman cuma namazını Mescid-i Aksa'da kıldı!

Yeniakit Publisher
2024-02-09 18:39:00 - 2024-02-09 18:43:56
Aynı kararla mücadele: Kısıtlamalarına rağmen binlerce Müslüman cuma namazını Mescid-i Aksa'da kıldı!

İsrail polisinin, Gazze'ye saldırıların başladığı 7 Ekim'den bu yana uyguladığı kısıtlamaları azaltmasının ardından işgal altındaki Doğu Kudüs'te yer alan Mescid-i Aksa'da rekor sayıda kişi cuma namazını kıldı.

Mescid-i Aksa'dan sorumlu Kudüs İslami Vakıflar İdaresinden bazı kaynaklar, 20 binden fazla Müslümanın cuma namazını Aksa'da kıldığını bildirdi.

İsrail polisi sabah saatlerinden itibaren Mescid-i Aksa'ya çıkan yollarda kontrol noktaları kurdu.

Mescid-i Aksa çevresinde getirilen kısıtlamaları azaltan İsrail polisi, çok sayıda Filistinlinin Aksa'ya girmesine izin verdi.

Ancak, kontrol noktalarında kimlik kontrolü yapan İsrail polisi, Filistinli genç erkeklerin Aksa'ya girişini ise engelledi.

Polis, Aslanlı Kapı bölgesinde Mescid-i Aksa'ya girmek isteyen bazı Filistinli gençlere copla darbetti.
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AA muhabirine konuşan 60 yaşın üzerindeki Filistinli Ebubekir Şimmi, kontrol noktasındaki İsrail polisinin kendisini tanıdığını ve Mescid-i Aksa'ya girmesine izin vermediklerini belirtti.

Mescid-i Aksa'nın içinde olmasa da yanında ibadet edebilmenin de kendisini mutlu ettiğini ifade eden Şimmi, "Beni almasınlar ama yeter ki herkes Mescid-i Aksa'ya girip burada namaz kılabilsin." diye konuştu.

İsrail polisi, 7 Ekim'de Mescid-i Aksa'da namaz kılmak isteyen Müslümanlara katı kısıtlamalar getirmişti. 7 Ekim'den bu yana cuma günleri Mescid-i Aksa'ya girmek isteyen Filistinliler ile İsrail polisi arasında olaylar yaşanıyordu.

İsrail polisi, Filistinlilere göz yaşartıcı gaz, kauçuk kaplı mermi ve TOMA'dan sıkılan pis kokulu suyla müdahale etmişti.

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