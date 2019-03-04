0553 313 94 23

Aynı hastanede "böbrek kardeşi" oldular

İzmir'de 3 yıldır böbrek nakli olmayı bekleyen ve aynı diyaliz merkezinde haftanın üç günü tedavi gören Hüseyin Saldamlı ile Kadri Erel, aynı kadavradan aynı gün yapılan böbrek nakliyle sağlıklarına kavuştu- Hüseyin Saldamlı:- "Beyin ölümü gerçekleşen bir hastanın böbreklerinden birinin bana, diğerinin ise Kadri Bey'e nakledileceği hiç aklıma gelmezdi, şans ikimize güldü"- Kadri Erel:- "Artık biz böbrek kardeşi olduk. Hüseyin ağabeyle bol bol vakit geçireceğim"

04 Mart 2019 Pazartesi 11:26
Aynı hastanede "böbrek kardeşi" oldular

İZMİR (AA) - TEZCAN EKİZLER - İzmir'de böbrek nakli olmayı bekleyen ve aynı merkezde diyaliz tedavisi gören Hüseyin Saldamlı ile Kadri Erel, aynı kadavradan yapılan böbrek nakliyle sağlıklarına kavuştu.

Torbalı ilçesinde çiftçilikle geçimini sağlayan iki çocuk babası Saldamlı ile aynı ilçede mobilyacılık yapan bir çocuk babası Erel, İzmir Katip Çelebi Üniversitesi (İKÇÜ) Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesinde böbrek yetmezliği teşhisi konulmasının ardından Torbalı'da özel bir diyaliz merkezinde tedavi gördü.

- Aynı gün, aynı hastane ve aynı ekip

Üç yıldır böbrek nakli bekleyen ve haftanın 3 günü diyaliz merkezine giden Saldamlı ve Erel'e geçen hafta beyin ölümü gerçekleşen bir hastanın bağışlanan böbreklerinin uyumlu çıkmasıyla makineye bağlanmaktan kurtulma ümidi doğdu.

İKÇÜ Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Organ Nakil Sorumlusu Opr. Dr. Ahmet Er'in başkanlığındaki bir ekip, aynı gün içinde yaklaşık 8 saat süren operasyonla bağışlanan böbreklerden sağ böbrek Saldamlı'ya sol böbrek ise Erel'e nakledildi.

- "Az rastlanılan bir olay"

Aynı kadavradan alınan böbreklerle dostlukları "böbrek kardeşliği"ne dönüşen Saldamlı ve Erel, tedavileri boyunca da yan yana odalarda kaldı.

Sağlıklarına kavuşan Saldamlı ve Erel, hasta yatağından kalktıktan sonra hastane koridorlarında birlikte yürüdü.

Nakil ameliyatını gerçekleştiren Opr. Dr. Ahmet Er, hastanelerinde ilk defa beyin ölümü gerçekleşen bir kişiden alınan böbreklerin iki hastaya aynı anda nakledildiğini anlattı.

"Böbreklerin aynı merkez tarafından nakledilmesi az rastlanan bir olay." diyen Er, "Erel ve Saldamlı daha önceden tanışıyorlarmış. Şanslı hastalar çünkü kan ve dokuları uyumlu çıktı. Biz de vakit geçirmeden nakillerini yaptık. Arkadaşlıkların yanı sıra artık onlar böbrek kardeşi oldular." dedi.

Türkiye'de organ nakli bekleyen hasta sayısının her geçen gün arttığını vurgulayan Er, şunları kaydetti:

"Organ naklinin arttırılması konusunda Sağlık Bakanlığı çok önemli çalışmalar yapıyor ama ne yazık ki Türkiye'de kadavradan bağış hala az. Ülkemizden canlıdan nakil daha çok yapılıyor. Bu konuda vatandaşlarımız daha duyarlı olmalı."

- "Şans ikimize güldü"

Sağlığına kavuşan Hüseyin Saldamlı, hastalığı boyunca çok zor günler yaşadığını ama hiçbir zaman umudunu kaybetmediğini söyledi.

Arkadaşı Erel'le üç yıl önce muayene olmak için geldiği hastanenin organ nakil servisinde tanıştıklarını söyleyen Saldamlı, şunları anlattı:

"Dostluğumuz diyaliz merkezinde devam etti. Kadri Bey'le sohbet ediyorduk, bir gün bizim için de uygun böbreğin bulunacağını ve sağlığımıza kavuşacağımızı konuşuyorduk. Bir gece hastaneden telefon ettiler ve müjdeli haberi verdiler. Beyin ölümü gerçekleşen bir hastanın böbreklerinden birinin bana digerinin ise Kadri Bey'e nakledileceği hiç aklıma gelmezdi. Şans ikimize güldü. Ben yaptıkları bağışla bizlerin hayata tutunmasını sağlayan aileye çok teşekkür ediyorum."

Yoğun bakım servisinde kendine gelince ilk önce arkadaşı Erel'i sorduğunu anlatan söyleyen Saldımlı, duygularını "Kadri Bey ile arkadaşken artık böbrek kardeşi olduk. Zaten ikimiz de aynı ilçede yaşıyoruz. Bundan sonra artık daha çok görüşeceğiz. Beraber zaman geçirmek istiyoruz. Ben herkesin organ bağışında bulunmasını istiyorum." şeklinde ifade etti.

- "Böbreklerin ikimize nakledileceğini öğrenince çok mutlu oldum"

Kadri Erel de böbrek nakli olmayı beklerken bazen karamsarlığa kapıldığını ama Saldamlı'nın ona her zaman moral verdiğini söyledi.

Nakil olacağı sırada arkadaşı Saldamlı'yla karşılaştığı an çok şaşırdığını dile getiren Erel, "Aynı kişiden alınan böbreklerin ikimize nakledileceğini öğrenince çok mutlu oldum. Artık biz böbrek kardeşi olduk. Bol bol Hüseyin abiyle vakit geçireceğim. Sağlığıma kavuştuğum için çok mutluyum." şeklinde konuştu.

Erel, iyileşmelerinin ardından "böbrek kardeşiyle" yakın çevrelerine organ naklinin önemini anlatmak istediklerini sözlerine ekledi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 04 Mart 2019 Pazartesi 11:26
  1. ameliyat
  2. böbrek kardeşliği
  3. diyaliz merkesi
  4. organ bağışı

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Kesin aday listesi - SAKARYA
    1. Kesin aday listesi - SAKARYA
    2. Kenya'da helikopter faciası! 5 kişi öldü
    3. Başkan Genç’in yoğun hafta sonu mesaisi
    4. Şanlıurfa Göbeklitepe'de Başkan..
    5. Muz yüklü konteynerden 185 kilo kokain..
    6. TYF'nin sağlık sponsoru Medical Park
    7. 8.sınıf öğrencisinden ’Tarihe İz..
    8. Mersin'de yem yüklü TIR alev alev yandı
    9. "Fenerbahçe'nin iskeleti altyapı..
    10. Aynı hastanede "böbrek kardeşi" oldular
    11. Büyükşehir’den Değerli Gençlik..
    12. Mustafakemalpaşa’nın kağıt üzerinde..
    13. Ege İhracatçı Birliklerinden yüzde 100..
    14. GittiGidiyor'dan Dünya Kadınlar..
    15. Küçük Valentina Ordu’da sağlığına..
    16. Arslantaş: "Konut yapanları..
    17. Türkiye dizi film ihracatında..
    18. Genç Girişimciler Kurulu Başkanı..
    19. Esenyurt'ta içinde 2 kilo altın..
    20. "Kanoda hedef 2020 Tokyo..
    Uzun yıllar prim ödeyenlere müjdeli haber! Paranızı geri alabilirsiniz
    Uzun yıllar prim ödeyenlere müjdeli haber! Paranızı geri alabilirsiniz
    Firari hortumcu Cem Uzan Türkiye'ye mi dönüyor? "Harika bir haber geldi"
    Firari hortumcu Cem Uzan Türkiye'ye mi dönüyor? "Harika bir haber geldi"
    "İki ay boyunca durmadan sıkıştırdım ama tık yok"
    "İki ay boyunca durmadan sıkıştırdım ama tık yok"
    Dünyada sadece Türkiye'de var! Tehlike çanları çalmaya başladı
    Dünyada sadece Türkiye'de var! Tehlike çanları çalmaya başladı
    Süleyman Soylu'dan operasyon açıklaması: Yarım saat içerisinde alın
    Süleyman Soylu'dan operasyon açıklaması: Yarım saat içerisinde alın

    Günün Karikatürü

    3 Mart 2019
    Futbol dünyasını sarsan itiraf! "Hakemleri parayla ayarladık, rakip futbolculara uyuşturucu verdik"
    Futbol dünyasını sarsan itiraf! "Hakemleri parayla ayarladık, rakip futbolculara uyuşturucu verdik"
    60'tan fazla HGK teslim edildi! TSK'ya güç katacak
    60'tan fazla HGK teslim edildi! TSK'ya güç katacak