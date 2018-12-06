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Aynı gün iki kişiyi bıçaklayıp gasbettiler

- Gaziantep'te iki kişiyi bıçaklayıp parasını, cep telefonunu ve montunu gasbettikleri belirlenen 4 şüpheli yakalandı

06 Aralık 2018 Perşembe 12:08
Aynı gün iki kişiyi bıçaklayıp gasbettiler

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep’te aynı gün iki kişiyi gasbettikleri belirlenen 4 şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, 2 Aralık’ta merkez Şahinbey ilçesi Oğuzlar Mahallesi’nde Suriye uyruklu Muhammed Abu Hasan’ı (20) bıçakladıktan sonra cüzdanını ve cep telefonunu gasbeden 4 şüpheli, aynı gün Esentepe Mahallesi’nde yine Suriye uyruklu Abdullah Süleyman’ı (18) bıçaklayıp montunu ve parasını gasbetti.

Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri, gasp olaylarının meydana geldiği bölgedeki güvenlik kamera kayıtlarının incelenmesi ve görgü tanıklarının verdiği eşkaller üzerine yaptığı çalışmalar sonucu şüphelilerin M.Ö.K, H.K, U.K ve O.O.K. olduğunu tespit etti.

Adreslerinde gözaltına alınan 4 zanlı, sağlık kontrolünün ardından emniyete götürüldü.

Emniyetteki sorguları devam eden şüphelilerin, daha öncede birçok gasp olayını gerçekleştirdikleri öğrenildi.

Haber Tarihi: 06 Aralık 2018 Perşembe 12:08
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