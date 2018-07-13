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Aynı gün içerisinde Akşener'e ikinci şok: Yardımcısı da istifa etti

İP'de istifa depremi sürüyor! Bugün ilk olarak istifa açıklaması Akşener'in danışmanı Ali Aydın'dan gelirken gün içerisinde ikinci istifa açıklaması ise genel başkan yardımcısı Ayfer Yılmaz'dan geldi.

13 Temmuz 2018 Cuma 16:11
Aynı gün içerisinde Akşener'e ikinci şok: Yardımcısı da istifa etti

24 Haziran seçimlerinde milletvekili adayı da olmayan eski bakan Yılmaz, bugün İP Genel Merkezi'ne verdiği dilekçeyle istifa ettiğini bildirdi.

Yılmaz, partideki tüm görevlerinden istifa ettiğini bildiren dilekçeyi İP genel merkezine sunduğu iddia edildi.

İP Genel başkanı Meral Akşener'in ise bu istifayı kabul edip etmediği ise henüz netlik kazanmadı.

İşte Yılmaz’ın istifa dilekçesi:

"Değerli Genel Başkanı, Kurucu üye olarak tarafınızdan davet edildiğim İYİ Parti'deki Genel İdare Kurulu üyeliğinden ve sürdürmekte olduğum Ekonomiden Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı görevlerinden gördüğüm lüzum üzerine istifa ediyorum. Gereğini saygıyla arz ederim.

Haber Tarihi: 13 Temmuz 2018 Cuma 16:11
  1. iyi parti istifa
  2. Meral Akşener
  3. ayfer yılmaz

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