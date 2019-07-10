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Aynı evden bu kez 10 kamyonet çöp çıktı

Amasya’da daha önce 20 tona yakın çöp çıkan evden be kez 10 kamyonet çöp çıkarıldı.

10 Temmuz 2019 Çarşamba 14:47
Aynı evden bu kez 10 kamyonet çöp çıktı

Amasya’da daha önce 20 tona yakın çöp çıkan evden be kez 10 kamyonet çöp çıkarıldı.


Mahallelinin şikayeti üzerine harekete geçen Amasya Belediyesi Temizlik İşleri ekipleri, yine çöp evle karşılaştı. Evde temizlik çalışması yapan ekipler, 10 kamyonet çöp çıkardı.


Çöp evin temizlenmesiyle ilgili açıklama yapan Amasya Belediyesi Temizlik İşleri Müdürü Ahmet Öztürk, “Geçen ocak ayındaki çöp evin aynısı, yine aynı şahıs Ali Keçeci tarafından karşımıza çıktı. Şikayet üzerine geldik biz buraya. Şu an temizlememizi yapıyoruz. Temizlememiz bittikten sonra da ilaçlamamızı yapacağız. Hepsi hurda, çöplük malzemesi. Öncekinde 2 bin 750 liraya yakın para çıkmıştı. Bunları biz şahıs sahibine teslim ettik. Tabanca mermisi çıkmıştı. Biz de bunu emniyete teslim etmiştik” dedi.


Ev sahibi Yüksel Ar ise “10 senedir kirada. Camlar kapalı olduğu için fark edemedim. Gece getirmiş. Ben boş zannediyordum. Buraları da değiştirince ortaya çıktı” diye konuştu.


30 Ocak’ta aynı evden 20 tona yakın çöp ve çok sayıda mermi çıkmıştı.

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Haber Tarihi: 10 Temmuz 2019 Çarşamba 14:47
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