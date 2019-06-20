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Aynı evde yaşayıp farklı dili konuşuyorlar

Denizli’de yaşayan Ahmet Kara, internetten tanışıp evlendiği Endonezyalı Nel Mawati çifti farklı dilleri konuşmalarına rağmen aynı evde yaşıyor.

20 Haziran 2019 Perşembe 10:42
Aynı evde yaşayıp farklı dili konuşuyorlar

Denizli’de yaşayan Ahmet Kara, internetten tanışıp evlendiği Endonezyalı Nel Mawati çifti farklı dilleri konuşmalarına rağmen aynı evde yaşıyor. Birbiriyle olan iletişimlerini telefonlarındaki ‘çeviri’ programı sayesinde yaşayan çiftin hayatı görenleri şaşırtıyor.


Denizli’nin Pamukkale ilçesinde yaşayan Ahmet Kara (42), arkadaşları aracılığıyla internet üzerinden Endonezyalı Nel ile tanışıp arkadaş oldu. Farklı dilleri konuşmalarına rağmen çeviri programlarıyla iletişim kuran ikilinin aralarındaki zamanla ilerledi. Biri Türkçe diğeri Endonezya’nın resmi dillerinden biri olan Bahasa dilinin konuşan iki 7 ayın sonunda evlenme kararı aldı. Çift önce Endonazya’da ardından Türkiye’de düğün yaptı, ailelerin tanışması düğün sırasında da hep çeviri programları ile iletişim kuruldu. Düğünün ardından aynı evde yaşayan çift hala çeviri programları sayesinde iletişim kuruyor. Evde su istenirken bile çeviri programı kullanılıyor. Kara’nın bazı yakınları ise Nel Mawati’ye el kol hareketleri yaparak iletişim kurmaya çalışıyor.



"Telefona tercüme programı yükledik"


Eşiyle çeviri programı sayesinde iletişim kuran Kara, eşinin Türkçe öğrenmeye başladığını belirterek, "Ben eşim Nawati’yi Denizli’deki bir arkadaşım sayesinde internet ortamında tanıdım. 7 ay internette görüştükten sonra Endonezya’ya gittim. Aşkımla evlendim ve geldim. Telefona tercüme programı yükledik. O program üzerinden konuşuyoruz. Biraz zorlukları olmasına rağmen alışıyoruz ve zaten Nawati yavaş yavaş Türkçe öğreniyor. Mesela ben ekmek, tabak diyorum anlayabiliyor" dedi.


Kara’nın yakınları da Nawati’yle beden diliyle rahatlıkla anlaşabildiklerini belirtti.


Nel Mawati ise Türkiye’yi ve eşini çok sevdiğini söyledi. Türkçe dil kursuna yazılan Nel Mawati, en kısa sürede Türkçe’yi öğrenim eşi ve yakınları ile Türkçe konuşmak istiyor.

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Haber Tarihi: 20 Haziran 2019 Perşembe 10:42
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