ABD'den 'Barış Pınarı Harekatı' açıklaması: "Türkiye'nin meşru kaygıları var"

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, ABD'nin PBS televizyonundan sunucu Judy Woodruff'a yaptığı açıklamada, Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyine düzenlediği Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin soru üzerine, "Türkiye'nin meşru bir güvenlik kaygısı var. Güneylerinde terör tehdidi var. Biz ABD'nin hedefleri doğrultusunda Suriye'de DEAŞ tehdidi ile mücadele ederken terörün Türkiye'deki insanları hedef almaması için elimizden geleni yaptık. Bunu yapmaya da devam edeceğiz" değerlendirmesinde bulundu.

Aynı cevabı ikinci kez verdi

Pompeo, sunucu Woodruff 'un, ABD'nin YPG/PKK'nın yönlendirdiği grupları "müttefik" kabul etme konusunda görüşünü değiştirip değiştirmediğini sorması üzerine, "Türkiye'nin meşru güvenli kaygısı var. Bunu daha önce söyledik. Ben kişisel olarak da söyledim. Güneylerinde terör tehdidi var" ifadelerini kullandı.

"ABD, harekat için yeşil ışık yakmadı"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ABD Başkanı Donald Trump ile telefon görüşmesinin ardından bölgedeki ABD askerlerinin çekildiğini hatırlatan sunucunun "ABD, harekat için Türkiye'ye yeşil ışık yakmış görünüyor." yorumunu yapması üzerine Pompeo, şunları kaydetti: "Hayır, bu doğru değil. ABD, harekat için yeşil ışık yakmadı. Pazar gecesi yapılan görüşmede bölgedeki ABD askerilerinin risk altında kalabileceği ortaya çıkınca Başkan Trump askerleri zarar görmeyecekleri bir yere kaydırmaya karar verdi. Yapılan budur."

ABD'nin DAEŞ'in Suriye'den temizlenmesi için çok taraflı bir mücadele yürüttüğünü ve hedefe ulaştığını belirten Pompeo, bu konudaki kararlılığın süreceğini ifade etti.