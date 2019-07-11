0553 313 94 23

Aynı bölümde okuyan anne-kız derecelerle mezun oldu

Adana’da Çukurova Üniversitesinde aynı bölümü kazanan anne ve kızı, okulu derecelerle bitirerek birlikte mezun oldu.

11 Temmuz 2019 Perşembe 09:07
Aynı bölümde okuyan anne-kız derecelerle mezun oldu

Adana’da Çukurova Üniversitesinde aynı bölümü kazanan anne ve kızı, okulu derecelerle bitirerek birlikte mezun oldu.


Çukurova Üniversitesi Adana Meslek Yüksekokulunda Saç Bakımı ve Güzellik Hizmetleri bölümünü kazanan 55 yaşındaki Emine Güneş ile 35 yaşındaki kızı Eda Uykun, aynı sıralarda 2 yıl boyunca eğitim görerek üniversiteyi bitirdi. Anne Emine Güneş, bölüm 1.’si aynı zamanda okul 2.’si olarak mezun olurken, kızı Eda Uykun da bölüm 2.’si olarak üniversiteyi başarıyla tamamladı.



“Okumanın yaşı yokmuş bunu bir kez daha anladık”


Anne Emine Güneş, İhlas Haber Ajansı muhabirine yaptığı açıklamada kızıyla birlikte mezun olduğu için çok mutlu olduğunu belirterek, “Bazı sebeplerden dolayı okuyamamıştım. Çocuklarımı önce okuttum sonra sıra bana geldi. 2 yıl su gibi aktı geçti. Başarılı bir öğrenci oldum üniversiteyi bölüm 1.’si aynı zamanda okul 2.’si olarak bitirdim. Gurur duyuyorum kendimle ve kızımla. Okumanın yaşı yokmuş bunu bir kez daha anladık. Okuyamama konusunda ben biraz yaralıyım. Okumak isteyenler gerçekten isterse her şey olur yeter ki istesinler. Eğer fırsatı imkanı varsa okumanın yaşı yok. O yüzden okumak isteyenler isterse her şey olur” diye konuştu.



“2. olup anneme yenildiğim için çok onur duyuyorum”


35 yaşındaki Eda Uykun da aslında İngilizce öğretmeni olduğunu ifade ederek, “Bu benim ikinci üniversitem. Bu bölümü de anneme destek olmak için okumak istedim. Annem 55 yaşında ve daha önce üniversitede okuma şansı olmadı. Ona destek olmak amacıyla onunla sınava hazırlanıp sonrasında bu bölümü yazdık. Aynı sıralarda okuduk. Okuduğumuz bölümü de annem 1. ben de 2. olarak bitirdim. Ona yenildiğim için çok onur duyuyorum. Onunla gurur duyuyorum. Çok mutluyum” dedi.


Anne ve kızı Adana Meslek Yüksekokulunda gerçekleşen mezuniyet töreninde Yüksekokul Müdürü Prof. Dr. Faruk Karadağ’dan diplomalarını aldı. Karadağ da anne ve kızını tebrik ederek salondan onlar için alkış istedi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 11 Temmuz 2019 Perşembe 09:07
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Şer odakları ODTÜ’de el ele
    1. Şer odakları ODTÜ’de el ele
    2. Doğu’da hava sıcaklığı artıyor
    3. Dolar ve euro güne nasıl başladı?
    4. PKK’da şimdi sıra kimde korkusu had..
    5. Küresel piyasalar Powell'ın mesajları..
    6. Dış kulak iltihabı tatili zehir etmesin
    7. Kim bu Daron Acemoğlu? Ali Babacan..
    8. Ahıskalılar seradan ilk mahsulü aldı
    9. Serbest piyasada döviz açılış fiyatları
    10. Akşener’den yeni parti yorumu: Bilim..
    11. Aynı bölümde okuyan anne-kız..
    12. İngiliz donanması petrol tankerine..
    13. Elektrik akımına kapılıp sulama..
    14. Bakan Zehra Zümrüt Selçuk’tan CHP’ye..
    15. ABD'nin ham petrol stokları azaldı
    16. Gece saatlerinde başlayan yağış kaza..
    17. Eşini ve kayınbabasını öldüren zanlı..
    18. Terör örgütü DEAŞ’a haraç toplarken..
    19. GÜNDEM / 11 Temmuz 2019
    20. Tarım ve Orman Bakanı Bekir..
    21. GÜNCELLEME - Samsun'da çocuğun..
    22. Ravza Cihan kimdir? Kocaeli Müftüsü..
    23. Yurtta hava durumu
    24. Marmara, kardeş şehir belediyesini..
    25. Muhtarlar hünerlerini sergiledi
    26. DAEŞ adına haraç toplamışlardı.....
    27. "Muğla'daki orman yangını kontrol..
    28. YSK, yenilenen seçimlerin kesin..
    29. Kızılay Vekâletle Kurban Kesim..
    30. Hemoroid sorunu yaşayanlara önemli..
    Ahmet Davutoğlu'nun parti kurması halinde alacağı oyu açıkladı
    Ahmet Davutoğlu'nun parti kurması halinde alacağı oyu açıkladı
    Mehmet Şimşek'ten Ali Babacan açıklaması!
    Mehmet Şimşek'ten Ali Babacan açıklaması!
    Yerli otomobilde kritik gelişme
    Yerli otomobilde kritik gelişme
    Başkent’te CHP’li kadrolaşma
    Başkent’te CHP’li kadrolaşma
    Çarpıcı S-400 değerlendirmesi: ABD'nin öfkesinin asıl sebebi bu korku
    Çarpıcı S-400 değerlendirmesi: ABD'nin öfkesinin asıl sebebi bu korku

    Günün Karikatürü

    11 Temmuz 2019
    Başkan Erdoğan'ın çağrısına CHP'den cevap
    Başkan Erdoğan'ın çağrısına CHP'den cevap
    Emekli Tümgeneral açıkladı: ABD S-400’leri engelleyemedi, şimdi havadan izleyecek!
    Emekli Tümgeneral açıkladı: ABD S-400’leri engelleyemedi, şimdi havadan izleyecek!