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Aynı anda 5 karaciğer nakli yapıldı: Operasyon 13 saat sürdü

Malatya'da, İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi'nde aynı anda 5 hastaya karaciğer nakli operasyonu 13 saatte gerçekleştirildi.

13 Haziran 2019 Perşembe 09:31
Aynı anda 5 karaciğer nakli yapıldı: Operasyon 13 saat sürdü

SEZAİ ERHAN / MALATYA - Canlıdan canlıya karaciğer naklinde Avrupa’da birinci, dünyada ise ikinci sırada olan Malatya İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi’nde 5 karaciğer nakli aynı anda yapıldı. 5 alıcı ve 5 verici ile eş zamanlı yapılan 10 ameliyat ile aynı zamanda Guinness Rekorlar Kitabı’na girilmesi planlandı.

TIP TARİHİNDE BİR İLK

İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kızılay, Karaciğer Nakli Enstitüsü önünde ameliyatları gerçekleştiren cerrahlarla birlikte yaptığı açıklamada, hem ülke hem de üniversite için önemli bir gelişmeyi yaşadıklarını, İnönü Üniversitesinin 2002'den bu yana Prof. Dr. Sezai Yılmaz liderliğinde 2 bin 500’ün üzerinde karaciğer naklini başarıyla gerçekleştirdiğini söyledi. Kızılay, 5 alıcı, 5 de verici olmak üzere 10 odada ameliyat yapıldığını ve hastaların hepsinin de karaciğer nakline acil ihtiyaç duyduğunu ifade etti.

YURTDIŞINDAN HASTALAR GELİYOR

Sağlık Bakanlığı Sağlık Hizmetleri Genel Müdürü Prof. Dr. Ahmet Tekin ise, organ nakli konusunda farkındalık oluşturmanın çok önemli olduğunu belirterek, “Sağlıkta dönüşüm programı kapsamında ülkemizde sağlık alanında önemli gelişmeler oldu. 2000’li yıllarda yüzlerce hasta organ nakli için yurt dışına giderken, 2019 yılında yüzlerce hasta organ nakli için ülkemizi tercih etmeye başladı” diye konuştu. Karaciğer nakli yapılan hastaların Beytullah Kaya (3),Halil İbrahim Akpınar (66),Hakan Doğan (43),Ali Ulak (43),Ahmet Dağ (21) olduğu ve hastaların durumlarının iyi olduğu belirtildi.

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Haber Tarihi: 13 Haziran 2019 Perşembe 01:31
  1. Malatya
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