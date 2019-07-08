Aynı aileden 6 kişi zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırıldı Manisa’nın Kula ilçesinde aynı aileden 6 kişi, mide ağrısı, ishal ve kusma belirtileri üzerine hastanede tedavi altına alındı.

Manisa’nın Kula ilçesinde aynı aileden 6 kişi, mide ağrısı, ishal ve kusma belirtileri üzerine hastanede tedavi altına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Ortaköy Mahallesi’nde henüz bilinmeyen bir nedenle aynı aileden 6 kişi, mide ağrısı, ishal ve kusma belirtileri görülmesinin ardından Kula Devlet Hastanesine geldi. Tedavi altına alınan Suzan Kocamanyiğit (25), Adil Kocamanyiğit (56),Havva Kocamanyiğit (25), Cemile Doğrul (78), Ethem Doğrul (76) ve henüz yaşını doldurmamış İkranur Kocamanyiğit’in kendilerinin beslediği keçilerden yaptıkları peynirden zehirlendikleri öngörüldü. Zehirlenme şüphesiyle hastaneye gelen şahıslardan 5’inin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, İkranur Kocamanyiğit’in sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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