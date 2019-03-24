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Aynı aileden 1 ölü, 4 yaralı

Samsun’un Havzan ilçesinde minibüsle otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında aynı aileden 1 kişi hayatını kaybederken, 4 kişi de yaralandı.

24 Mart 2019 Pazar 10:40
Aynı aileden 1 ölü, 4 yaralı

Samsun’un Havzan ilçesinde minibüsle otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında aynı aileden 1 kişi hayatını kaybederken, 4 kişi de yaralandı.


Kaza, Samsun’un Havza ilçesi Fen Lisesi karşısında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Salim Demir idaresindeki 55 AZT 49 plakalı minibüs ile Kurtça Kaya yönetimindeki 60 AV 717 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada, otomobil sürücüsü Kurtça Kaya, eşi Fatma Kaya (36), çocukları Özcan Kaya (13), Batuhan Kaya (6) ve Nisanur Kaya (9) yaralandı. Yaralılar, Havza Devlet Hastanesi ile Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Ağır yaralanan Fatma Kaya tedavi altına alındığı Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesinde hayatını kaybetti.


Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

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Haber Tarihi: 24 Mart 2019 Pazar 10:40
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