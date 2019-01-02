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Aynes gıda yönetimi TMSF'ye devredildi

02 Ocak 2019 Çarşamba 13:18
Aynes gıda yönetimi TMSF'ye devredildi

DENİZLİ (AA) - Denizli 2. Ağır Ceza Mahkemesi, Aynes Gıda AŞ'nin yönetimini Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'na (TMSF) devretti.

Denizli Cumhuriyet Başsavcılığı, Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) üye olmak suçundan haklarında dava açılan sanıklardan Aynes Gıda AŞ'nin eski yöneticisi N.S'nin başvurusuyla geçen ay kayyumluk kararı kaldırılan şirketin Gürcistan'daki bağlantılı Aynes GEO Ltd. Şti'nin 284 bin lirayı örgüt üyesine aktarmak istenmesinin tespit edilmesi üzerine yeniden kayyum atanması talebinde bulundu.

FETÖ'ye finans sağladığı gerekçesiyle KHK ile TMSF'ye devredilerek kayyım atanan Aynes gıda, başvuru nedeniyle 10 Aralık 2018'de kayyumluk kararı kaldırıldı. Duruşma savcısı 15.12.2018'de karara itiraz etti ancak mahkeme CMK'nın 267/1 maddesini gerekçe göstererek reddetti.

Denizli Cumhuriyet Başsavcısı, söz konusu şirketin, Gürcistan'daki bağlantılı Aynes GEO Ltd.Şti'nin 284 bin lirayı örgüt üyesi olduğu belirtilen bir kişiye aktarmak istendiğini belirleyip kayyum atanmasını istemesinin ardından Denizli 2. Ağır Ceza Mahkemesi, 19 Aralık 2018'de CMK'un 133. maddesine göre tekrar kayyum atanmasına ve kayyım olarak TMSF'nin tayinine karar verdi.

- Kayyum kararı

Denizli Cumhuriyet Başsavcılığının başlattığı soruşturma çerçevesinde FETÖ'ye üye olmak suçundan haklarında dava açılan ve yargılamaları Denizli 2. Ağır Ceza Mahkemesinde devam eden 21 sanık arasında bulunan Aynes şirketinin eski yöneticisi N.S, Aynes ile Okyanus Yatırım İnşaat Taahhüt Sanayi ve Ticaret AŞ üzerindeki kayyum kararının kaldırılması için mahkemeye başvurmuş, mahkeme, 10 Aralık'ta Aynes Gıda AŞ üzerindeki kayyum kararının kaldırılması talebini kabul etmiş, diğer şirketle ilgili başvuruyu reddetmişti.


Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 02 Ocak 2019 Çarşamba 13:18
  1. FETÖ
  2. Kayyum
  3. TMSF

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