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Ayn el Arab'taki ABD üssü koalisyon uçakları tarafından bombalandı

Türkiye’nin Suriye’nin kuzeyinde başlattığı Barış Pınarı Harekatı ile bölgeden çekilmeye devam eden ABD askerleri, terör örgütüyle işbirliğine delil olabilecek her türlü malzemeyi de üsleri terketmeden önce ateşe veriyor. ABD kuvvetleri, Fransız Çimento firması LaFarge’ın tesisleri içerisindeki karargahını boşaltırken, belge, teçhizat ve malzemeyi yakarak imha etti.

17 Ekim 2019 Perşembe 08:03
Ayn el Arab'taki ABD üssü koalisyon uçakları tarafından bombalandı

Suriye’nin kuzeyinden çekilmeye devam eden ABD askerleri, PKK/YPG terör örgütüyle işbirliğine ve bölgedeki operasyonlarına delil olabilecek her türlü malzemeyi de üsleri terketmeden önce yakmaya başladı. Önce Tel Abyad ile Rasulayn arasındaki 4 gözlem noktasını boşaltan ABD, önceki gün de Münbiç’teki Al Saida üssünden çekildi.

Bu kez benzer bir hareketlilik Aynel Arab’ta yaşandı. Pentagon Fransız Çimento firması LaFarge’ın tesisleri içerisindeki ABD Özel Kuvvetleri Karargahı’nı boşalttı. Uydu görüntülerinde, ABD Özel Kuvvetleri’nin tesisten ayrılmadan önce çok sayıda özel belge, teçhizat ve malzemeyi ele geçirilmemesi amacıyla yakarak imha ettiği bölgeden yükselen duman sayesinde belirlendi. ABD medyası daha önce Rusya’nın eline bırakılan ABD üslerinde imha faaliyeti yürütülmemesi eleştiren haberlere yer vermişti. Öte yandan DEAŞ karşıtı koalisyon sözcüsü Albay Myles Caggins, ABD askerlerinin Rakka, Tabka ve Suriye’nin kuzeydoğusundaki Fransız Lafarge Çimento Fabrikası’ndan çekildiğini açıkladı.

Koalisyon üssü vurdu

Londra merkezli Suriye İnsan Hakları Gözlemevi (SOHR)'nin açıklamasına göre, daha önce ABD askerleri tarafından boşaltılan üs, kimliği bilinmeyen ancak ABD öncülüğündeki uluslararası koalisyona ait olduğu düşünülen uçaklarca bombalanarak kullanılmaz hale getirildi.

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Haber Tarihi: 17 Ekim 2019 Perşembe 08:03
  1. Suriye
  2. ABD askerleri
  3. Kobani

YORUM YAZ

  • hiç bir şey aynı olmayacakhiç bir şey aynı olmayacak41 dk önce
    hmm demekki çimento fabrikası değilmiş sadece, abd ve ab koalisyon güçlerinin harekat merkezi imiş..temizlenmesi gerekecek kadar da pislik içindeymiş.
  • Tata TongaTata Tonga50 dk önce
    ben de amerikalıları bombaladık sanmıştım.
  • yusufyusuf50 dk önce
    geldikleri gibi G I D E C E K L E R
  • MeteMete52 dk önce
    Hani demokrasi getiriyordular, adamlar arkalarında bir bit yeniği bile bırakmîyorlar. Tabi bütün kötü emelleri ortaya çıkaçak. Türk milleti böyle çakallara meydanı bîrakmaz.

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