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AYM’nin kararına Tokatlı şehit babasından tepki

Anayasa Mahkemesi’nin terör destekçisi oldukları iddia edilen akademisyenler için yaptığı oylama ile ortaya çıkan sonuca, Tokatlı Şehit Babası Zekeriya Akdağ tepki gösterdi.

01 Ağustos 2019 Perşembe 15:05
AYM’nin kararına Tokatlı şehit babasından tepki

Anayasa Mahkemesi’nin terör destekçisi oldukları iddia edilen akademisyenler için yaptığı oylama ile ortaya çıkan sonuca, Tokatlı Şehit Babası Zekeriya Akdağ tepki gösterdi.


Siirt’in Baykan ilçesine bağlı Çukurca köyü kırsalında 2017 yılında seyir halindeki sivil araca teröristler tarafından uzun namlulu silahlarla düzenlenen saldırıda şehit olan Jandarma Astsubay Üstçavuş Yakup Akdağ’ın Babası Zekeriya Akdağ, Anayasa Mahkemesinde alınan karar ile akademisyenlerin aklanmasına tepki gösterdi. Şehit Babası Akdağ, "Almış oldukları kararın bizim nazarımızda hiç bir oluru yoktur. Almış oldukları kararı kabul etmiyoruz. Bunların ne vicdanı, ne merhameti var. Hiç doğuda ya da hendek operasyonlarında evlat vermişler mi acaba? Daha geçen yıl bu zamanlar 11 aylık bir bebeği katleden bir PKK’lı yı meşrulaştırmak Türk Milletine yapılan en büyük ihanettir. Bu konuda başta Cumhurbaşkanımızdan bunlardan hesap sorulmasını ve bu hesabın Türk Milleti önünde verilmesini talep ediyoruz. Şehitlerimiz bu millete bir vatan, Türk Milletine bir vatan bırakmak için canlarını, gazilerimiz uzuvlarını ve bedenlerinden birer parçalarını vermişlerdir. Acaba hiç vicdanları sızlamaz mı bunların?" şeklinde konuştu.

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Haber Tarihi: 01 Ağustos 2019 Perşembe 15:05
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