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AYM’nin kararına bir tepki de Bingöl Üniversitesi’nden

Anayasa Mahkemesi’nin kararına tepki gösteren Bingöl Üniversitesi Rektörlüğü, “Terörle mücadeleyi suç olarak gören sözde barış elçisi akademisyenlerin bu fikrini, ifade özgürlüğü olarak değerlendiren Anayasa Mahkemesi’nin kararını kabul edilemez olarak görüyoruz” açıklamasında bulundu.

02 Ağustos 2019 Cuma 17:14
AYM’nin kararına bir tepki de Bingöl Üniversitesi’nden

Anayasa Mahkemesi’nin kararına tepki gösteren Bingöl Üniversitesi Rektörlüğü, “Terörle mücadeleyi suç olarak gören sözde barış elçisi akademisyenlerin bu fikrini, ifade özgürlüğü olarak değerlendiren Anayasa Mahkemesi’nin kararını kabul edilemez olarak görüyoruz” açıklamasında bulundu.


Anayasa Mahkemesi, "Barış İçin Akademisyenler İnisiyatifi" adıyla hazırlanan metne imza atan 9 akademisyenin, terör örgütü propagandası yapma suçundan cezalandırıldıkları gerekçesiyle yaptıkları bireysel başvuruda hak ihlali kararı vermişti.Verilen bu kararın ardından Türkiye genelinde başta şehit aileleri olmak üzere bir çok kişi tepki göstermişti. Bingöl Üniversitesi’de yaptığı açıklama ile tepki gösterenlere destek verdi ve kararı kabul edilemez bulduğunu açıkladı.



"İfade özgürlüğü olarak değerlendirilemez"


BÜ Rektörlüğünden yapılan açıklamada, “Yıllardır terör illeti yüzünden binlerce vatandaşını şehit veren vatanımızda, 2016 yılında yine bir terör örgütünün hendekler kazarak bölgeyi kaosa sürükleyen, çatışma ortamı yaratıp bölge halkına zulmeden ve vatandaşın yaşam alanlarını daraltan terörist faaliyetlere son vermek, vatandaşımızın can ve mal güvenliğini sağlamak için kahraman askerimiz ve polisimizin yaptığı terörle mücadeleyi suç olarak gören sözde barış elçisi akademisyenlerin bu fikrini, ifade özgürlüğü olarak değerlendiren Anayasa Mahkemesi’nin kararını kabul edilemez olarak görüyoruz. Terörle mücadele ettiği için devleti suçlayan açıklamalar yapmak dünyanın hiçbir ülkesinde ifade özgürlüğü olarak değerlendirilmez.Demokrasinin işlediği hiçbir ülkede devletin terör odaklarına karşı kendi bütünlüğü ile vatandaşlarının can ve mal güvenliğini korumak için yaptığı mücadele itibarsızlaştırılamaz. Millet adına karar vermekle yetkili kılınan Anayasa Mahkemesi üyelerinin verdikleri kararların, adalet ve ulus devlet anlayışına aykırı olmaması, kamu vicdanına da uygun olması gerektiğini düşünüyoruz.Bingöl Üniversitesi olarak, terör örgütlerinin yaptığı insanlık dışı eylemleri görmezden gelip, büyük bir kararlılıkla yürütülen terörle mücadeleyi sekteye uğratmak ve dünya kamuoyu önünde ülkemizi karalamak isteyenlerin karşısında olduğumuzu ve olacağımızı ifade etmek isteriz” denildi.

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Haber Tarihi: 02 Ağustos 2019 Cuma 17:14
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