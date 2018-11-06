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Anayasa Mahkemesinin iç tüzüğünde değişiklik! Bundan sonra...

Anayasa Mahkemesi İçtüzüğü'nde yapılan değişikliğe göre, bundan sonra Anayasa Mahkemesi Genel Kurulu en az 12 yerine 10 üyeyle toplanacak.

06 Kasım 2018 Salı 13:27
Anayasa Mahkemesinin iç tüzüğünde değişiklik! Bundan sonra...

Anayasa Mahkemesi İçtüzüğü'nün Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılmasına Dair İçtüzük Resmi Gazete'de yayımlandı.

10 üye yeterli olacak

Buna göre, Anayasa Mahkemesi Genel Kurulu en az 12 yerine 10 üyeyle toplanacak. Bireysel başvurular için kurulan 2 bölüm başkanvekiliyle 7'şer yerine başkanvekiliyle 6'şar üyeden oluşacak. Bu düzenlemeler, Askeri Yüksek İdare Mahkemesinden seçilen üyenin görev süresinin sona erdiği tarihte yürürlüğe girecek.

Bölüm toplantı yeter sayısı sağlanamadığı takdirde bölüm içinden, bunun mümkün olmaması halinde bölüm başkanının önerisi üzerine başkan tarafından diğer bölümden toplantılara katılmayan üyeler dönüşümlü olarak sırayla toplantıya katılmakla görevlendirilecek.

Komisyonlar, kabul edilemezlik kararı verilen bireysel başvurularda gizlilik taleplerini karara bağlamayacak.

Bireysel başvuru formunda değişiklik

Bireysel başvuru formu da yeni yıldan itibaren değişecek. Bu kapsamda başvuru formunda müracaatçının T.C. kimlik numarası, adı, soyadı, anne ve baba adı, doğum tarihi, cinsiyeti, uyruğu, mesleği, adresi, varsa telefon numaraları ile elektronik posta adresi yer alacak.

Başvurucunun tüzel kişi olması durumunda, Merkezi Sicil Kayıt Sistemi (MERSİS) numarası, unvanı, adresi ve tüzel kişiliği temsile yetkili kişinin adı, soyadı ve T.C. kimlik numarası, MERSİS numarasının bulunmaması halinde tüzel kişinin vergi numarası veya kayıtlı olduğu sicil ve numarası ile varsa telefon numaraları ve kayıtlı elektronik posta adresine yer verilecek. 

Başvuru formundaki değişikliklere yönelik düzenlemeler 1 Ocak 2019'da yürürlüğe girecek.

Başvurucunun istismar edici, yanıltıcı ve benzeri nitelikteki davranışlarıyla bireysel müracaat hakkını açıkça kötüye kullandığının tespiti halinde incelemenin her aşamasında başvuru reddedilecek ve yargılama gideri dışında, ilgilinin 2 bin lirasından fazla olmamak üzere disiplin para cezasına çarptırılmasına karar verilebilecek. Bu konuda daha önce doğrudan disiplin para cezası verilmesi öngörülüyordu.

Haber Tarihi: 06 Kasım 2018 Salı 13:27
  1. Anayasa Mahkemesi
  2. Resmi Gazete
  3. Anayasa Mahkemesi Genel Kurulu
  4. Merkezi Sicil Kayıt Sistemi

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