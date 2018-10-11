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AYM'nin "Ayasofya" kararı: "Kabul edilemez"

Anayasa Mahkemesi (AYM) bir derneğin Ayasofya'nın namaz kılınması için ibadete açılması yönündeki talebin reddedilmesi nedeniyle "din ve vicdan hürriyetinin ihlal edildiğini" ileri sürerek yaptığı başvuruyu "incelenmeksizin kişi bakımından yetkisizlik" nedeniyle kabul edilemez buldu.

11 Ekim 2018 Perşembe 07:07
AYM'nin "Ayasofya" kararı: "Kabul edilemez"

Yüksek Mahkemenin Resmi Gazete'de yayımlanan kararında, Ayasofya'da ibadet yapılması amacıyla idareye ve ilgili yargı makamlarına başvuru yapan bir derneğin, başvurularından sonuç alamayınca Anayasa Mahkemesine bireysel başvuruda bulunduğu ifade edildi. 

Başvuruda, Ayasofya'nın namaz kılınması için ibadete açılması yönündeki talebin reddedilmesi nedeniyle din ve vicdan hürriyetinin ihlal edildiği öne sürüldü. 
Anayasa Mahkemesi Birinci Bölümünce ele alınan başvurunun değerlendirilmesinde, ihlale neden olduğu iddia edilen kamusal işlemden başvurucu dernek tüzel kişiliğinin etkilenmediği sonucuna varıldı. 

AYM Ayasofya'yı açmamak konusunda ısrarlı!

Bu nedenle Yüksek Mahkeme, başvurunun diğer kabul edilebilirlik koşulları yönünden incelenmeksizin din özgürlüğünün ihlal edildiğine ilişkin iddianın kişi bakımından yetkisizlik nedeniyle kabul edilemez olduğuna oy birliğiyle karar verdi.

Haber Tarihi: 11 Ekim 2018 Perşembe 07:07
  1. Ayasofya
  2. Anayasa Mahkemesi

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