AYM'den skandal kararla ilgili ilginç açıklama!

AYM'den yapılan açıklamada ''Karar AYM'nin bildiriren yer alan görüşleri desteklediği ya da paylaştığı anlamına gelmez'' denildi.
30 Temmuz 2019 Salı 17:56
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