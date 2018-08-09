Peşini bırakmadı, Anayasa Mahkemesi haklı buldu!

Bir organizasyon kapsamında aynı evde kaldığı G.C tarafından uyuduğu esnada fiziki tacize maruz kalan kadın, olayı yargıya taşıdı. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında tarafların ifadelerine başvuruldu. G.C., gözaltına alınarak verdiği savunmasının ardından aynı gün İzmir 4. Sulh Ceza Mahkemesi tarafından tutuklandı.

TAHLİYE EDİLDİ

Olaydan dört gün sonra Savcılık tarafından G.C. hakkında basit cinsel saldırı suçunun işlendiği iddiasıyla düzenlenen iddianameyle İzmir 2. Asliye Ceza Mahkemesinde dava açıldı. Mahkeme sanık G.C.nin, tutuklu kaldığı süreyi dikkate alarak tahliyesine karar verdi.

2 RAPOR ARASINDAKİ ÇELİŞKİ

Yargılama sonrasında tacize uğrayan kadının ruh sağlığının bozulup bozulmadığının tespit edilebilmesi amacıyla Ege Üniversitesi Adli Tıp Kurulundan alınan sağlık raporunda başvurucunun ruh sağlığının bozulduğu ve bir yıl süreyle psikiyatri tedavisi uygulanması gerektiği belirtildi. Ardından dosya İzmir 1. Ağır Ceza Mahkemesine gönderildi. Başvurucunun ruh sağlığının bozulup bozulmadığının saptanmasına yönelik olarak alınan İstanbul Adli Tıp Kurumundan alınan 2. rapora göre; olaydan kaynaklanmış psikiyatrik bozukluğunun tespit edildiği, bu psikiyatrik tablonun ruh sağlığını etkilediği ancak bu etkilenmenin ruh sağlığını bozacak mahiyet ve derecede olmadığı belirtildi.

Tacize uğrayan kadın, her iki rapor arasında çelişki bulunduğundan incelemenin Adli Tıp Kurumu Başkanlığı Genel Kurulu tarafından yapılmasını talep etmiş ise de ilk raporun olayın hemen akabinde alınan geçici rapor olduğu, belli bir süre geçtikten sonra alınan ikinci raporun yeterli olduğu gerekçesine istinaden mahkemece söz konusu talep reddedildi.

HÜKMÜN AÇIKLANMASI GERİ BIRAKILDI

Tanık anlatımları ve toplanan deliller doğrultusunda Mahkeme tarafından G.C.nin cinsel saldırı suçunu işlediği kabul edilmiş ise de İstanbul Adli Tıp Kurumu 6. Adli Tıp İhtisas Kurulunun raporu dayanak alınarak başvurucunun ruh sağlığının bozulmamış olduğu görüşüyle 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu'nun 102. maddesinin beşinci fıkrası uyarınca ceza verilmedi.

Sanık G.C.nin, "duruşmadaki iyi hali ve yargılama sürecindeki davranışları" gözönünde bulundurularak cezasında takdiri indirim uygulanarak 1 yıl 8 ay hapis cezasıyla cezalandırılmasına dair hüküm kuruldu. Ancak "Cezanın miktarı, G.C.nin sabıkasız geçmişi, kişilik özellikleri" dikkate alınarak verilen bu hükmün açıklanması geri bırakıldı. Başvurucu tarafından karara yapılan itiraz, İzmir 2. Ağır Ceza Mahkemesince reddedildi.

KONUYU ANAYASA MAHKEMESİ’NE TAŞIDI

Bununla birlikte başvurucu, delillerin toplanmasına yönelik olarak hakkında alınan iki rapor arasındaki çelişkinin Mahkeme tarafından giderilmeyerek eylemin nitelendirilmesinde hataya düşüldüğünü iddia etti. Yargılama sırasında öne sürdüğü itirazların gerekçesiz olarak reddedildiğini ifade eden başvurucu, sonuç olarak Anayasa'nın 17., 20. ve 36. maddelerinin ihlal edildiğini ileri sürerek konuyu Anayasa Mahkemesine taşıdı.



AYM YENİDEN YARGILAMA KARARI VERDİ

AYM, başvurucuya yönelik eylemin hafif kapsamda sayılamayacak düzeyde fiziksel müdahale içerdiği ve başvurucu hakkında olay nedeniyle travma sonrası stres bozukluğu tanısı konulduğu da dikkate alınarak muamelenin asgari eşiği aştığı değerlendirilerek başvurunun Anayasa'nın 17. maddesinin 3. Fıkrası çerçevesinde kötü muamele yasağı kapsamında incelenmesine karar verdi.

Anayasa Mahkemesi açıklanan gerekçelerle şu hükmü verdi;

A. Başvuruya konu olayın niteliği gereği kamuya açık belgelerde başvurucunun kimliğinin gizli tutulması talebinin KABULÜNE,

B. Kötü muamele yasağının ihlal edildiğine ilişkin iddianın KABUL EDİLEBİLİR OLDUĞUNA OYBİRLİĞİYLE,

C. Anayasa'nın 17. maddesinin üçüncü fıkrasında güvence altına alınan kötü muamele yasağının İHLAL EDİLDİĞİNE Serdar ÖZGÜLDÜR ve Hicabi DURSUN'un karşıoyları ve OYÇOKLUĞUYLA,

D. Kararın bir örneğinin kötü muamele yasağının ihlalinin sonuçlarının ortadan kaldırılması için yeniden yargılama yapılmak üzere İzmir 1. Ağır Ceza Mahkemesine GÖNDERİLMESİNE,

E. Başvurucunun tazminat taleplerinin REDDİNE,

F. 206,10 TL harç ve 1.980 TL vekalet ücretinden oluşan toplam 2.186,10 TL yargılama giderinin BAŞVURUCUYA ÖDENMESİNE,

G. Ödemenin, kararın tebliğini takiben başvurucunun Maliye Bakanlığına başvuru tarihinden itibaren dört ay içinde yapılmasına, ödemede gecikme olması halinde bu sürenin sona erdiği tarihten ödeme tarihine kadar geçen süre için yasal FAİZ UYGULANMASINA,

Kararın bir örneğinin Adalet Bakanlığına GÖNDERİLMESİNE karar verildi.