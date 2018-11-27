0553 313 94 23

AYM, CHP'nin başvurusunu reddetti

CHP milletvekillerinin "Bölge Adliye ve Bölge İdare Mahkemelerinin İşleyişinde Ortaya Çıkan Sorunların Giderilmesi Amacıyla Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun"un bazı maddelerinin iptali ve yürürlüklerinin durdurulması istemiyle yaptığı başvuru Anayasa Mahkemesi (AYM) tarafından reddedildi.

27 Kasım 2018 Salı 07:57
AYM, CHP'nin başvurusunu reddetti

Resmi Gazete'de yayımlanan Yüksek Mahkeme kararında, CHP'li Engin  Altay, Levent Gök ve Özgür Özel ile birlikte 116 milletvekili tarafından 7035  sayılı Bölge Adliye ve Bölge İdare Mahkemelerinin İşleyişinde Ortaya Çıkan  Sorunların Giderilmesi Amacıyla Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun  ile ilgili başvuruda bulunulduğu hatırlatıldı.

Başvuruda, söz konusu kanunun 3. maddesiyle 2576 sayılı Bölge İdare  Mahkemeleri, İdare Mahkemeleri ve Vergi Mahkemelerinin Kuruluşu ve Görevleri  Hakkında Kanun'un 3/D maddesine eklenen (3) numaralı fıkranın, 12. maddesiyle  5235 sayılı Adli Yargı İlk Derece Mahkemeleri ile Bölge Adliye Mahkemelerinin  Kuruluş, Görev ve Yetkileri Hakkında Kanun'un 35. maddesine eklenen dördüncü  fıkranın ve 26. maddesiyle 6087 sayılı Hakimler ve Savcılar Kurulu Kanunu'nun 9.  maddesinin (1) numaralı fıkrasına eklenen "Bölge adliye ve bölge idare mahkemesi  daireleri arasındaki iş bölümü ile ilk derece mahkemeleri arasındaki iş  dağılımını karara bağlamak" biçimindeki (c) bendinin Anayasa'nın bazı maddelerine  aykırılığı ileri sürülerek iptalleri ve yürürlüklerinin durdurulmasının talep edildiği bildirildi.

Anayasa Mahkemesi kararında, itiraza konu kanun maddelerinin  Anayasa'ya aykırı olmadığına ve iptal taleplerinin reddine oy birliğiyle  hükmedildiği belirtildi. Kararda, ayrıca söz konusu maddelerin yürürlüklerinin durdurulması talebinin de reddedildiği ifade edildi.

 

Haber Tarihi: 27 Kasım 2018 Salı 07:57
  1. chp
  2. aym
  3. ret

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Kara yollarında durum
    1. Kara yollarında durum
    2. İslam'a karşı FETÖ-Alman operasyonu!
    3. AK Parti Trabzon belediye başkan..
    4. Dolar neden 5 TL'nin altına inmiyor?..
    5. Kılıçdaroğlu o ismi ikna etmek için..
    6. AK Parti Karaman belediye başkan..
    7. AYM'den CHP'nin başvurusuna ret
    8. Günün âyet ve hadisi
    9. İşte indirimden sonra benzin ve motorin
    10. Merkez Bankası'ndan işçilere sürpriz..
    11. Veliaht Prens görüşmek istedi, Erdoğan..
    12. Selman'a tepki: Ne hoş geldin ne de..
    13. Ankara ve İzmir adayları da belli..
    14. Petrol, dolar sert düştü! Türk Lirası..
    15. Bütün ilçe ayakta! Her yerde onu..
    16. Bazı İDO ve BUDO seferleri iptal edildi
    17. İşte zirveye damga vuran kareler
    18. Resmi Gazete yayımladı! İşsizlik..
    19. Aksaray'da can pazarı!
    20. Almanya Mira ve Bahar için seferber oldu
    Soros ve Kavala'nın kurucularından olduğu Açık Toplum Vakfı faaliyetlerine son veriyor
    Soros ve Kavala'nın kurucularından olduğu Açık Toplum Vakfı faaliyetlerine son veriyor
    İstanbul ilçelerinde adaylar netleşti! İşte o sürpriz isimler
    İstanbul ilçelerinde adaylar netleşti! İşte o sürpriz isimler
    İki ülke arasında gerilim büyüyor! 'Suudiler binlerce vatandaşımızı tutukladı'
    İki ülke arasında gerilim büyüyor! 'Suudiler binlerce vatandaşımızı tutukladı'
    Tapusu olanlar dikkat! Resmi açıklama yapıldı
    Tapusu olanlar dikkat! Resmi açıklama yapıldı
    İstanbul'da askeri helikopter düştü
    İstanbul'da askeri helikopter düştü

    Günün Karikatürü

    27 Kasım 2018
    Soylu, HDP'lilere ayar verdi! Ses Abdüllatif Şener'den geldi
    Soylu, HDP'lilere ayar verdi! Ses Abdüllatif Şener'den geldi
    AK Parti toplantısına damga vuran görüntü! Kavgalı oldukları söyleniyordu...
    AK Parti toplantısına damga vuran görüntü! Kavgalı oldukları söyleniyordu...