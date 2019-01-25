AYM Başkanlık seçiminde Kadir Özkaya adaylıktan çekildi Anayasa Mahkemesi (AYM) başkanlık seçiminde üye Kadir Özkaya adaylıktan çekilince aday sayısı 2'ye düştü. Bugünkü seçimde başkan Zühtü Arslan ve Rıdvan Güleç yarışacak

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