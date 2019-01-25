AYM Başkanlık seçiminde Kadir Özkaya adaylıktan çekildi
Anayasa Mahkemesi (AYM) başkanlık seçiminde üye Kadir Özkaya adaylıktan çekilince aday sayısı 2'ye düştü. Bugünkü seçimde başkan Zühtü Arslan ve Rıdvan Güleç yarışacak
25 Ocak 2019 Cuma 11:34
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