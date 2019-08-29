AYM Başkanı Zühtü Arslan'ın annesi vefat etti
Anayasa Mahkemesi Başkanı Zühtü Arslan'ın annesi Melek Arslan, 81 yaşında Yozgat'ta vefat etti.29 Ağustos 2019 Perşembe 15:04
Bir süredir kalp yetmezliği rahatsızlığı nedeniyle Yozgat Şehir Hastanesinde tedavi gören Anayasa Mahkemesi Başkanı Zühtü Arslan'ın annesi hayatını kaybetti.
Hastaneden alınarak Sorgun Devlet Hastanesi morguna kaldırılan Arslan'ın cenazesinin, yarın cuma namazından sonra ilçe merkezinde düzenlenecek törenin ardından toprağa verileceği öğrenildi.
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