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Korona Virüs AYM Başkanı Zühtü Arslan karantinaya girdi
Korona Virüs

AYM Başkanı Zühtü Arslan karantinaya girdi

Eşinin ve kızının koronavirüs testi pozitif çıkan Anayasa Mahkemesi (AYM) Başkanı Zühtü Arslan'ın 14 gün karantinada kalacağı öğrenildi.

Yeniakit Publisher
2020-11-20 00:48:00 -
AYM Başkanı Zühtü Arslan karantinaya girdi

Anayasa Mahkemesi (AYM) Başkanı Zühtü Arslan, eşinin ve kızının koronavirüs (Kovid-19) testlerinin pozitif çıkması nedeniyle 14 gün karantinada kalacak.

Alınan bilgiye göre, Başkan Arslan'ın eşi ve kızına, Kovid-19 belirtilerinin ortaya çıkması üzerine test yapıldı.

Karantinaya girdi

Anne ve kızın testleri 17 Kasım'da pozitif çıktı. Bunun üzerine, herhangi bir belirti göstermeyen ve test sonucu negatif çıkan Başkan Zühtü Arslan'ın da tedbiren 14 gün karantinada kalacağı öğrenildi.

 

 

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